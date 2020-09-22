国际观察：站在新起点上的世界该如何行动

在联合国成立75年后，世界站在了一个新的起点上，国际局势经历了深刻变化，国际社会的任务也更加艰巨，未来也更加可期。任重道远、前程远大，是新起点的写照和憧憬。

历史从不会平平坦坦，也不会平平淡淡，更不会一帆风顺，会在起伏中跌宕、动荡、前行。二战以来的四分之三世纪，给人类留下了诸多难以磨灭的印记。

联合国问世75年以来，世界最大的变化是美国处心积虑地偏离联合国的宪章和宗旨，这个世界头号发达国家对霸权主义和单边主义的痴迷和追求。它以“美国第一”为大旗，违背历史潮流，自私利己，废约退群，处处与联合国作对，与人类的理想和目标作对，导致国际局势不稳定性和不确定性大幅增加，严重影响世界的正常发展。

从新起点上，人类需要的是从自己的生存、和平、和谐着眼着手，努力建设自己的家园，同时大力加强国际合作，与一切单边行为进行斗争，让世界在“共处、共商、共赢 ”中协同发展。

历史已经充分证明，联合国的作用显著，不可或缺。在新起点上，如何巩固联合国地位，更加彰显其权威性，是国际社会的当务之急。在新起点上，世界各国绝不能无端地去抵制、削弱联合国地位和作用，损害其声誉和威望。

在今后的岁月里，联合国成员需要同心同德以实际行动确保并推动联合国在公平、公正、平等、合作的道路上不断迈进，使联合国地位和作用得以强化，为"人类命运共同体"的建设发挥更大、更多的建设性作用。

毫无疑问，从新起点出发，中国作为第一个签字国和安理会“五常”之一，会进一步以大国担当为己任，全心全意为联合国的强大、强盛和国际社会的正义、公正、合作，尽己所能，创造出新的业绩和榜样。

“东方欲晓，莫道君行早”。从新起点出发，世界各国需要勇气，需要信心，更需要决心。

（作者是中国国际问题研究基金会研究员）

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