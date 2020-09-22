外交部：美方根本没有要求安理会启动对伊朗“快速恢复制裁”机制的权力

新华社北京9月21日电（记者 马卓言）针对美方单方面表示已恢复联合国对伊朗实施的制裁，外交部发言人汪文斌21日表示，美方根本没有要求安理会启动“快速恢复制裁”机制的权力，中方奉劝美方不要一意孤行，在单边主义的路上越走越远。

当日例行记者会上，有记者问：美方9月19日单方面宣布，鉴于美8月20日致函要求安理会启动对伊朗“快速恢复制裁”机制，安理会全部对伊制裁已经恢复。中方对此有何评论？

汪文斌说，美国已经退出伊核问题全面协议，不再是全面协议参与方。美方8月20日致函根本不具法律效力，美方根本没有要求安理会启动“快速恢复制裁”机制的权力。安理会主席已做出不对美方要求采取行动的结论，安理会迄未就启动“快速恢复制裁”机制采取任何行动。基于上述，安理会将根据第2231号决议要求，继续终止相关对伊制裁决议规定。中国、俄罗斯以及法国、英国、德国等伊核问题全面协议参与方已分别致函安理会主席，就美单方面宣布安理会恢复对伊制裁表明反对立场，欧盟也发表了有关声明，这反映了国际社会共同立场和普遍共识。

“美方对国际法合则用、不合则弃，不仅自己不守法，甚至还扬言要以非法单边制裁胁迫其他国家。这种蛮横无理的做法，已经遭到国际社会的普遍不满和反对。我们在此奉劝美方，不要一意孤行，在单边主义的路上越走越远。”汪文斌说。

他说，中方注意到有关国家对中东海湾局势的关切，已就此提出倡议，即各方在维护伊核全面协议的前提下，另辟地区国家对话平台，推动形成维护地区和平稳定的新共识。“我们愿同有关各方一道，继续推动伊核问题政治外交解决进程。”

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