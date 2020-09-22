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洪都拉斯拟年底前把驻以使馆迁至耶路撒冷

2020年09月22日08:58  来源：新华网
 

　　洪都拉斯和以色列领导人20日确认，洪都拉斯打算年底前把驻以使馆从特拉维夫迁至耶路撒冷。

　　洪都拉斯总统胡安·奥兰多·埃尔南德斯20日在社交媒体推特写道，为强化洪都拉斯与以色列的“战略联盟”，他与以色列总理本雅明·内塔尼亚胡通电话，“安排在（洪都拉斯首都）特古西加尔巴和耶路撒冷分别开设大使馆”，“只要新冠疫情允许，我们打算年底前迈出历史性一步”。

　　埃尔南德斯去年1月24日承认耶路撒冷为以色列首都，去年9月出席洪都拉斯在耶路撒冷设立贸易办事处的揭牌仪式。

　　内塔尼亚胡20日说，双方意向是年底前设立驻对方国家的使馆并庆祝落成。以色列目前在洪都拉斯没有使馆，8月设立外交办事处。

　　大多数与以色列有外交关系的国家把使馆设在特拉维夫，目前只有美国和危地马拉在耶路撒冷开设使馆。

　　洪都拉斯是拉美地区巴勒斯坦人第二多的国家。路透社报道，洪都拉斯迁馆举动可能激怒巴勒斯坦人。

　　耶路撒冷地位是以色列与巴勒斯坦和平进程中最棘手议题之一。以色列1967年在第三次中东战争中占领东耶路撒冷，单方面宣布整个耶路撒冷为“永久、不可分割的首都”。巴勒斯坦要求建立一个以东耶路撒冷为首都的巴勒斯坦国。国际社会普遍不承认以色列对整个耶路撒冷拥有主权。

　　美国总统唐纳德·特朗普2017年12月宣布承认耶路撒冷为以色列首都，受到国际社会反对。联合国大会同月晚些时候通过一项决议，认定宣称改变耶路撒冷地位的任何决定或行动无效。美国2018年5月完成驻以使馆搬迁。

　　危地马拉和巴拉圭随后“跟风”，把驻以使馆迁至耶路撒冷。不过，巴拉圭政府2018年9月初决定把使馆迁回特拉维夫。（包雪琳）（新华社专特稿）

(责编：苏缨翔、燕勐)
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