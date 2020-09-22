日本部分新婚夫妇明年起可以申请多达60万日元（约合3.9万元人民币）生活补助。日本政府希望借此缓解未婚情侣经济层面的后顾之忧，进而推动改善人口出生率低的现状。

日本一些地方政府推出“结婚新生活支援项目”，为新婚夫妇发放补助，用于支付婚后搬家、房租等费用。日本内阁府20日发布有关新婚生活补助金的新规定，翻番补助金额上限，放宽申请对象年龄和收入限制。

按照新规定，从2021财政年度开始，“结婚新生活支援项目”覆盖地区居民递交结婚申请时，只要双方结婚当日年龄低于39岁，并且家庭年收入少于540万日元（35万元人民币），就可以申请多达60万日元新婚生活补助。

现行规定适用对象为34岁以下新婚夫妇，家庭年收入需低于480万日元（31万元人民币），补助金上限为30万日元（1.9万元人民币）。

日本政府希望借此推动那些因经济因素放弃结婚的情侣结婚。日本国立社会保障和人口问题研究所2015年调查显示，25岁至34岁未婚人群中，29.1%的男性和17.8%的女性因“结婚资金不足”选择单身。

内阁府数据显示，截至7月10日，日本全国共有15%（281个）市町村正在推行“结婚新生活支援项目”。共同社报道，补助金的一半需要地方财政负担，为扩大项目覆盖范围，内阁府打算降低地方政府负担比例，将中央拨款比例提高至三分之二。内阁府将把这部分增额列入下一财年预算。

日本2020年版《少子化社会对策白皮书》数据显示，2019年日本总人口1.2617亿，当年新出生人口86.5万，为1979年启动这一调查以来最低。日本女性一生平均生育1.36个孩子，生育率维持在低水平。

晚婚和不婚率上升也是导致少子化的重要因素。根据2015年日本国情调查结果，当时日本30岁至34岁男性中，大约2人中有1人未婚，这一年龄段女性大约3人中有1人未婚。35岁至39岁男性中，大约3人中有1人未婚，同年龄段女性大约4人中有1人未婚。（刘秀玲）（新华社专特稿）

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