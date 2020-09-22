马里前国防部长被任命为过渡总统

新华社达喀尔9月21日电（记者邢建桥）巴马科消息：由哗变军人成立的马里全国人民救赎委员会21日宣布，前国防和退伍军人部长巴·恩多被任命为过渡总统，全国人民救赎委员会主席阿西米·戈伊塔被任命为过渡副总统。

全国人民救赎委员会单独成立的17人选举团当天正式任命巴·恩多为过渡总统，同时任命阿西米·戈伊塔为过渡副总统。巴·恩多将于本月25日宣誓就职。

巴·恩多1950年出生于马里中部塞古区桑市，是一名退伍军官。2014年5月至2015年1月，巴·恩多曾在时任总统凯塔执政期间担任马里国防和退伍军人部长。

本月12日，马里全国政治磋商会议通过《过渡宪章》，决定马里政治过渡期将从过渡总统宣誓就职起持续18个月。全国人民救赎委员会将单独成立一个选举团，任命过渡总统和副总统，过渡总统可以是平民，也可以是军人。此外，过渡总统将根据现行宪法任命一名过渡总理，由其组建过渡政府。

9月15日，西非国家经济共同体（西共体）各成员国代表在加纳首都阿克拉就马里局势举行会议，要求马里哗变军人任命平民担任过渡总统和过渡总理，从9月15日起开始为期18个月的政治过渡。西共体同时要求马里过渡副总统在任何情况下都不可以取代过渡总统，全国人民救赎委员会在平民过渡政府成立后立刻解散。西共体表示，针对马里的所有制裁将在过渡总统和过渡总理被任命后立即取消。

8月18日，马里发生军人哗变，总统凯塔和一批政府官员被扣押，凯塔随后宣布辞去一切职务，解散马里国民议会和政府。西共体同日发表公报，表示将取消马里的成员国身份、关闭其成员国与马里的边境、冻结成员国与马里的一切资金往来。

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