美国新冠单日检测破百万 但“远不够”

美国新冠病毒单日检测量已突破100万人次。但不少专家认为，这一数字远低于有效控制全国疫情所需的单日检测量。

路透社20日报道，美国“冠状病毒跟踪项目”数据显示，该国19日新冠病毒检测量达106万人次以上，打破本国纪录。接连几周，美国新冠病毒单日检测量下降。9月7日至13日之间，该国日均新冠检测量为65万人次，低于7月底峰值80多万人次。

按照多名专家的说法，美国要想控制住疫情，单日新冠病毒检测量需达到600万至1000万人次。检测量不足阻碍美国对疫情的控制。

检测材料短缺导致病例筛查困难。得克萨斯州休斯顿市居民今年夏季一度排队数小时等候检测，甚至有人在车里过夜。佛罗里达州迈阿密出现同样情形。完成检测后，民众可能需要等上两周时间才能得知自己是否感染新冠病毒。

美国约翰斯·霍普金斯大学数据显示，美国迄今累计超过670万人确诊感染新冠病毒，病亡人数接近20万。

美国总统唐纳德·特朗普3月曾宣称：“任何人想要做检测，就能得到检测。”这一目标还没有实现。

路透社报道，美国检测量不足的核心问题在于，检测依赖自动化检测设备，实验室只能使用少数制造商掌握专利权的化学试剂等检测工具。

美国食品和药物管理局已批准紧急授权使用多项唾液检测，可使用现成试剂，不需要拭子。当局还批准使用混合检测技术，即一次检测多人样本，以提升检测速度。不过，混合检测更适合疫情扩散范围有限的地区。

据路透社统计，9月中旬，美国50个州中有27个州新冠病毒阳性检出率超过5%，其中南达科他州阳性检出率为17%。

世界卫生组织建议，“重启经济”应在阳性检出率低于5%之后实施。（陈丹）（新华社专特稿）

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