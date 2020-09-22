六成美国人支持新任大法官选后定

20日公布的最新民调显示，多数美国民众希望已故联邦最高法院大法官露丝·巴德·金斯伯格的继任者人选由下届总统提名。

民调显示，62%的美国成年受调查对象支持让下届总统提名人选填补金斯伯格离世留下的最高法院空位，23%反对，其余人对此不确定。下届美国总统将于11月3日从共和党总统候选人、现任总统唐纳德·特朗普和民主党总统候选人、前副总统乔·拜登间决出。

这一全国性民调由路透社与益普索集团19日至20日在线进行，共收集1006份成年人有效回复，包括463名民主党人和374名共和党人。民调显示，约八成民主党人和约半数共和党人赞同把大法官任命事宜留到大选后。

最高法院常设9名大法官，人选由美国总统提名，但须获得参议院过半数支持才能通过。路透社说，特朗普等不少共和党人希望在最高法院再“安插”一名保守派大法官，以确立保守派对自由派大法官6比3的优势。

共和党目前在参议院对民主党的优势为53比47。已有两名共和党籍参议员苏珊·柯林斯和莉萨·穆尔科斯基公开表示，应由总统选举胜选者提名大法官。

参议院多数党领袖米奇·麦康奈尔则誓言要在特朗普任期内就大法官提名表决。民主党人对麦康奈尔4年多前以选举年为由拒绝时任总统贝拉克·奥巴马提名大法官耿耿于怀。保守派大法官安东宁·斯卡利亚2016年2月去世，当年大选11月才举行。而目前距选举日已不足50天。

路透社报道，金斯伯格离世可能触发的最高法院补位之争似乎暂未影响共和、民主两党选情。30%受调查者说眼下更倾向于投票给拜登，25%的人倾向于特朗普，另有38%表示投票意向未受影响，其余人则说不确定。这项民调误差范围是正负4个百分点。（海洋）【新华社微特稿】

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