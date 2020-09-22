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联合国秘书长呼吁各国共同努力改善全球治理

2020年09月22日08:32  来源：新华网
 

　　新华社联合国9月21日电（记者王建刚）联合国秘书长古特雷斯21日表示，国际社会需要更高效的多边主义，世界各国必须共同努力，改善全球治理。

　　古特雷斯在联合国成立75周年纪念峰会上发表讲话说，联合国是历经巨大苦难后才出现的，世界领导人从此致力于国际合作和法治。过去几十年来，联合国在包括缔结和平条约与开展维和、推进非殖民化、战胜种族隔离、消除疾病、减少饥饿、逐步完善国际法律等诸多领域取得了成就，特别是一致通过可持续发展目标以及巴黎气候协定，为21世纪提供了一个“鼓舞人心的愿景”。

　　在谈到面临的挑战时，古特雷斯指出，《北京宣言》和《行动纲领》通过25年来，性别不平等仍然是全世界人权面临的最大单一挑战，还有气候变化、生物多样性以及地缘政治紧张等问题，新冠疫情则暴露出世界的脆弱性。

　　古特雷斯表示，当今世界需要具有远见、雄心、影响力的更高效的多边主义。国际社会面临过多的多边挑战，但缺乏多边的解决方案，必须共同努力，改善全球治理。

　　他认为，在相互关联的世界中，“我们需要一种网络化的多边主义”，联合国大家庭、国际金融机构、区域组织、贸易集团等在这种多边主义下可以更加密切和有效地工作。

　　古特雷斯表示，各国民众要求加强国际合作，团结一致抗击新冠疫情，为所有人提供卫生和其他基本服务。只有通过会员国的共同努力，世界才能变得更加美好。

　　联合国大会21日举行联合国成立75周年纪念峰会，通过《纪念联合国成立75周年宣言》，重申对可持续发展、环境保护、和平、正义、性别平等等方面的承诺。

(责编：马昌)
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