联大通过《纪念联合国成立75周年宣言》

新华社联合国9月21日电（记者尚绪谦 王建刚）联合国大会21日举行联合国成立75周年纪念峰会，通过《纪念联合国成立75周年宣言》，重申对可持续发展、环境保护、和平、正义、性别平等等方面的承诺。

联合国会员国的国家元首和政府首脑在宣言中说，没有任何其他全球性组织拥有联合国的合法性、号召力和制定规范的影响力。宣言强调多边主义和国际合作的重要性。

宣言承诺全面、按时落实《2030年可持续发展议程》；敦促各国依照《巴黎协定》作出的相关承诺控制温室气体排放，实现可持续消费和生产模式。宣言强调，必须以和平手段解决当前的武装冲突和国际和平与安全面临的威胁；重申遵守联合国宪章、国际法原则和安理会相关决议以及维护国际军备控制、不扩散和裁军协定及其架构的重要性。

宣言承诺遵守国际法，维护正义。宣言说，联合国宪章的宗旨和原则与国际法是构建一个更加和平、繁荣和公正的世界不可或缺的基础。宣言承诺恪守国际协议和承诺，继续促进尊重民主和人权，加强民主治理和法治。

宣言承诺将加快行动，在所有领域实现性别平等、妇女参与以及妇女和女童赋权。

宣言说，国家内部和国家间日益加剧的不平等导致国家间的不信任和民众对治理机构的不信任，助长排外、种族主义、不容忍、仇恨言论和故意传播虚假信息。宣言承诺消除不平等的根源，包括暴力、侵犯人权、腐败、歧视、贫困以及缺乏教育和就业等。

宣言承诺加强数字合作。宣言说，数字技术深刻地改变了社会，也带来前所未有的机遇和新的挑战。如果数字技术遭到不当或恶意使用，就会助长国家内部和国家间的分歧，危害安全，侵犯人权，加剧不平等。当务之急是勾画一个数字合作和数字未来共同愿景，并解决数字信任和安全问题。

宣言承诺通过改革对联合国进行“升级”；确保联合国资金的可持续性；加强联合国与区域和次区域组织、非政府组织、民间社会、私营部门、学界和议员的交流；听取青年的意见并与青年合作；通过加强国际合作、协调和团结提高应对未来挑战的能力。

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