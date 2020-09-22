人民网>>国际

利比亚部分油田或恢复产油

2020年09月22日08:31  来源：新华网
 

利比亚国家石油公司19日发布声明，称其运营的部分油田和石油出口港口不再受到“不可抗力”影响。利比亚最大油田沙拉拉油田的工程师晚些时候说，这座油田工作人员复工。

利比亚国家石油公司19日在社交媒体脸书发布声明，宣布部分油田和石油出口港口“安全”，但在武装人员控制的石油设施，“不可抗力依旧存在”。

不可抗力意指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。今年1月以来，利比亚东部武装“国民军”及其盟友夺取数十处油田和石油出口终端，国家石油公司下属多个子公司被迫暂停石油出口。利比亚中央银行说，石油出口停滞导致利比亚损失大约90亿美元。

利比亚国家石油公司发布声明后，沙拉拉油田工程师告诉路透社记者，油田工程师16日起开始返岗。

沙拉拉油田位于利比亚首都的黎波里以南大约900公里处，由利比亚国家石油公司、西班牙莱普索尔公司、法国道达尔公司、奥地利国家石油公司和挪威国家石油公司联合运营，所产原油占利比亚原油出口量约三分之一。这处油田多次遭武装人员袭击，频频中断生产。

暂不清楚沙拉拉油田何时能够恢复产油。

利比亚国家石油公司子公司阿拉伯湾石油公司说，已要求工人复工，准备尽快恢复油田产油。阿拉伯湾石油公司去年早些时候日产油大约30万桶。

另一子公司苏尔特石油公司也表示，着手尽快恢复产油。

利比亚眼下两大势力割据对峙。民族团结政府和支持它的武装控制首都的黎波里等西部地区，得到联合国承认；国民代表大会与“国民军”结盟，控制东部和中部地区、南部主要城市及部分西部城市，得到阿拉伯联合酋长国和俄罗斯等支持。

“国民军”领导人哈利法·哈夫塔尔18日说，“国民军”将取消对石油出口的阻挠，但没有说明会否离开控制的油田。

利比亚民族团结政府副总理艾哈迈德·迈提杰同一天说，一个专门委员会将协调石油收入在两大阵营间分配。

石油出口和收入分配能否实现备受关注。

利比亚已知原油储量非洲排名第一。作为利比亚经济生命线，石油是影响利比亚战事的关键因素，利比亚对立双方一直在争夺油田控制权。

利比亚局势近来有所变化。利比亚民族团结政府和国民代表大会8月相继宣布停火，呼吁在中部城市苏尔特设立非军事区、举行总统和议会选举；团结政府总理法耶兹·萨拉杰本月宣布将在10月底前移交权力，呼吁组建新的行政机构，确保利比亚权力和平、平稳过渡。（陈立希）（新华社专特稿）

(责编：苏缨翔、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved