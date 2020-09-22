利比亚部分油田或恢复产油

利比亚国家石油公司19日发布声明，称其运营的部分油田和石油出口港口不再受到“不可抗力”影响。利比亚最大油田沙拉拉油田的工程师晚些时候说，这座油田工作人员复工。

利比亚国家石油公司19日在社交媒体脸书发布声明，宣布部分油田和石油出口港口“安全”，但在武装人员控制的石油设施，“不可抗力依旧存在”。

不可抗力意指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。今年1月以来，利比亚东部武装“国民军”及其盟友夺取数十处油田和石油出口终端，国家石油公司下属多个子公司被迫暂停石油出口。利比亚中央银行说，石油出口停滞导致利比亚损失大约90亿美元。

利比亚国家石油公司发布声明后，沙拉拉油田工程师告诉路透社记者，油田工程师16日起开始返岗。

沙拉拉油田位于利比亚首都的黎波里以南大约900公里处，由利比亚国家石油公司、西班牙莱普索尔公司、法国道达尔公司、奥地利国家石油公司和挪威国家石油公司联合运营，所产原油占利比亚原油出口量约三分之一。这处油田多次遭武装人员袭击，频频中断生产。

暂不清楚沙拉拉油田何时能够恢复产油。

利比亚国家石油公司子公司阿拉伯湾石油公司说，已要求工人复工，准备尽快恢复油田产油。阿拉伯湾石油公司去年早些时候日产油大约30万桶。

另一子公司苏尔特石油公司也表示，着手尽快恢复产油。

利比亚眼下两大势力割据对峙。民族团结政府和支持它的武装控制首都的黎波里等西部地区，得到联合国承认；国民代表大会与“国民军”结盟，控制东部和中部地区、南部主要城市及部分西部城市，得到阿拉伯联合酋长国和俄罗斯等支持。

“国民军”领导人哈利法·哈夫塔尔18日说，“国民军”将取消对石油出口的阻挠，但没有说明会否离开控制的油田。

利比亚民族团结政府副总理艾哈迈德·迈提杰同一天说，一个专门委员会将协调石油收入在两大阵营间分配。

石油出口和收入分配能否实现备受关注。

利比亚已知原油储量非洲排名第一。作为利比亚经济生命线，石油是影响利比亚战事的关键因素，利比亚对立双方一直在争夺油田控制权。

利比亚局势近来有所变化。利比亚民族团结政府和国民代表大会8月相继宣布停火，呼吁在中部城市苏尔特设立非军事区、举行总统和议会选举；团结政府总理法耶兹·萨拉杰本月宣布将在10月底前移交权力，呼吁组建新的行政机构，确保利比亚权力和平、平稳过渡。（陈立希）（新华社专特稿）

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