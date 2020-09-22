俄外长说美国实施单方面制裁是非法的

新华社莫斯科9月21日电（记者 吴刚）俄罗斯外长拉夫罗夫21日说，美国实施单方面制裁完全是非法的。

俄罗斯媒体当天援引拉夫罗夫的话报道说，联合国安理会第2231号决议规定的对伊朗武器禁运截止期后，将不存在对伊武器禁运和限制问题。美国已经退出伊朗核问题全面协议，在这一问题上没有发言权。

拉夫罗夫说，美国实施单方面制裁完全是非法的。如果美国继续用制裁手段威胁与伊朗有合作关系的国家，这并不奇怪。“因为美国经常对全世界使用制裁手段，有时甚至没有任何理由。”

美国国务院本月19日单方面称，根据安理会第2231号决议中的“快速恢复制裁”机制，2015年伊核问题全面协议达成前联合国对伊实施的制裁已于美国东部时间19日晚8时起恢复生效。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。安理会随后通过第2231号决议，对伊核协议加以核可。该决议第11执行段有“快速恢复制裁”机制内容，但规定只有伊核协议参与方才可以启动该机制。随着安理会第2231号决议规定的联合国对伊武器禁运截止日期（2020年10月18日）迫近，美国开始采取措施，试图继续维持对伊武器禁运。

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