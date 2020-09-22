后疫情时代，联合国应发挥四大作用（望海楼）

联合国的功勋怎么看？联合国的未来怎么干？9月21日，中国国家主席习近平在联合国成立75周年纪念峰会上发表重要讲话，既回顾过去，总结联合国75年不平凡历程；也面向未来，就“世界需要一个什么样的联合国”等问题提出4点建议。

放眼人类历史长河，联合国诞生后的75年，是毋庸置疑的重要阶段。伴随联合国的应时而生，世界和平与发展掀开崭新篇章，走过了人类社会迅速发展、国际形势深刻变化、多边主义快速发展的75年。

就“和平”而言，在两次世界大战之后成立的联合国，天然承载着世界和平愿望。这75年，世界总体保持了和平与稳定。联合国建立并践行集体安全机制，积极开展斡旋调解，推动和平解决争端，向冲突地区部署70余项维和行动。自1948年以来，100多万人参与维和行动，穿越战火硝烟，给数百万人带去希望。在联合国的努力下，不少局部冲突得到控制，新的世界大战得以避免，各国间爆发战争的次数和死亡人数大幅减少。

就“发展”而言，这75年，一度满目疮痍的人类社会迎来前所未有的大变革、大繁荣，世界社会生产力得到极大解放和发展。顺应经济全球化趋势，联合国以发展为目标，动员全球资源，制定和实施千年发展目标和2030年可持续发展议程。在其推动下，十几亿人口成功脱贫，几十亿人口迈上现代化征程，一大批发展中国家驶入发展快车道。在应对气候变化上，联合国一直不遗余力，与196个国家和地区合作，努力将全球气温升幅控制在2℃以下。

历史的进程从来没有一帆风顺。75年来，联合国经受了一次又一次考验。当前，百年变局叠加新冠肺炎疫情，各国站在新的十字路口。面对新形势新挑战，我们必须严肃思考：世界究竟需要一个什么样的联合国？在后疫情时代，联合国应该如何发挥作用？

习近平主席就此提出4点建议：一是主持公道，二是厉行法治，三是促进合作，四是聚焦行动。从某种意义上讲，做好这四件事，是联合国的初心和使命。从主持公道来看，大小国家相互尊重、一律平等是时代进步的要求，也是联合国宪章首要原则。从厉行法治来看，联合国宪章宗旨和原则是处理国际关系的根本遵循，也是国际秩序稳定的重要基石，必须毫不动摇加以维护。就促进合作来看，这是联合国成立的初衷，也是联合国宪章重要宗旨。就聚焦行动来看，践行多边主义，要起而行之，不能坐而论道，不能只开药方、不见疗效。

习近平主席的4点建议，有着极强的现实针对性。对于个别国家包揽国际事务、主宰他国命运、垄断发展优势，在世界上我行我素，搞霸权、霸凌、霸道的行为，联合国理应主持公道。对个别国家搞例外主义，搞双重标准，歪曲国际法，以法治之名侵害他国正当权益、破坏国际和平稳定的行为，联合国必须厉行法治。对于个别国家靠冷战思维，以意识形态划线，搞零和游戏的现象，我们要做的是，以对话代替冲突，以协商代替胁迫，以共赢代替零和。在平衡推进安全、发展、人权时，联合国应当以解决问题为出发点，以可视成果为导向。

不经风雨，怎见彩虹？今日的联合国依然充满生机。根据联合国民调，90%受访者认为应对疫情等全球性挑战，国际合作必不可少，74%受访者表示，联合国作用至关重要。要团结不要分裂，要合作不要对抗，要共赢不要零和，是70多亿人民的心声，更是历史潮流，也是摆在联合国面前的迫切任务。

在世界动荡变革的关键当口，“用是发愤立志，务当同心协力，以竟厥功”的联合国宪章精神，必将继续熠熠生辉，大放光彩。

（作者为本报评论员）

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