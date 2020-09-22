“甩锅”抹黑治不了美国的焦虑症（观象台）

近日，美国助理国务卿史达伟在美国参议院外委会听证会上对中国进行攻击指责，声称中国对基于规则的国际秩序构成威胁。一段时间以来，美国无端“甩锅”、抹黑中国的技法已屡见不鲜。

美国一系列“甩锅”、抹黑中国的行为，暴露了美国部分政客“以小人之心度君子之腹”的狭隘思维，这是一种典型的焦虑症。

近期美国民调显示，有81%的受访者对新冠肺炎疫情表示“非常”或“有些”担心，美国民众对疫情的焦虑情绪日益上涨。

与此同时，美国经济正遭遇“休克式打击”。在国内经济社会诸多问题的困扰下，美国的某些政客已“难扫自家门前雪”。

更让美国某些政客“焦虑”的是，美国的国际形象也呈下滑趋势。多份国际调查报告显示，在错误外交政策的影响下，美国的国家形象越来越不受欢迎。2020年“最佳国家”报告显示，世界对美国的信任度自2016年来下降了50%，降幅居世界首位。

面对内外交困，某些美国政客不是躬身自省，而是迷恋于“甩锅”、抹黑中国，把这当作解决美国一切问题的“万金油”。

美国抗疫不力，就甩锅中国“隐瞒疫情”；美国经济受挫、就业下滑严重，就诽谤中国“不平等贸易”吸走美国就业岗位；美国国内少数族裔歧视问题暴发，就诬蔑中国“侵犯人权”“损害自由”……

无奈，这些锅中国不背，某些美国政客也甩不掉。

事实是：中国疫情防控的努力和助力全球抗疫的行动，国际社会有目共睹。面对疫情的严峻挑战，中国历尽千辛万苦，在全球主要经济体中第一个重启经济，并迅速恢复经济，为全球经济复苏注入了信心。今年第二季度，中国经济增速由负转正，增长3.2%。经合组织预测，中国将是全球主要经济体中唯一实现全年经济正增长的国家。

美国国内也对某些美国政客的“甩锅”、抹黑言论大为不满。9月17日，美国众议院通过一项决议，谴责与疫情有关的反亚洲言论，包括使用“中国病毒”等措辞。正如美国对外关系委员会会长哈斯所言：“美国没有能力决定中国的未来，更不用说改变中国”。

在世界大变局加速演进和疫情叠加的当今，唯有坚持多边主义、团结合作，才能破解发展难题。美国要想治好焦虑症，还是少一些“甩锅”、抹黑，多从自身找找“病根”吧！

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