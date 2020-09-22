中国为全球治理提供了新思路（国际论坛）

75年前，世界各国人民共同建立了联合国这一最具普遍性、代表性、权威性的国际组织。此后，随着联合国粮食及农业组织、世界卫生组织等专门机构先后成立，联合国职能不断丰富。联合国是维护多边主义的重要平台，同其他国际组织和机构共同维护国际秩序、推动世界和平、助力人类发展。

联合国行动和方案需要各会员国的支持。因此，联合国机制能否正常运转、联合国职能能否正常行使，都对会员国的能动性提出了很高要求。近年来，美国的单边主义与霸权主义行径威胁联合国正常运转，对世界和平事业构成了严峻挑战。

美国一些政客忘记了美国参与制定联合国宪章的初衷，肆意破坏以国际法为基础的国际秩序，大搞双重标准，粗暴干涉他国内政，将军事、经济、外交和舆论挑衅常态化。美国长期拖欠联合国会费，中断向世卫组织拨款，接连退出联合国教科文组织和联合国人权理事会等，造成联合国机制运行不畅，成为世界和平、稳定与发展的巨大障碍。

欧洲有句谚语：“播种风者，将收获风暴。”美方的挑衅行径必将反噬自身。美方退出气候变化《巴黎协定》、伊朗核问题全面协议等，使美国丧失国际信誉。美国存在的系统性金融漏洞在多次世界经济危机中没有及时得到修补，导致其越陷越深。

联合国秘书长古特雷斯不久前强调：“我们都有不同的利益，让国际社会走到一起并不容易。但我们面临的威胁和自身的脆弱性应该迫使所有人明白，使我们团结起来的因素比分裂我们的因素更重要。”各国需要坚守建立联合国的初心，保持开放，重塑信任，激活意愿，维护多边主义和公平正义的基础。

中国为全球治理提供了新思路。中国的发展有利于世界和平。新中国成立后很快提出和平共处五项原则，1955年万隆会议通过的十项原则是对和平共处五项原则的引申和发展，上个世纪60年代兴起的不结盟运动将和平共处五项原则作为指导原则。

中国在联合国发挥积极的重要作用。中国主张通过促进经济发展夯实和平基础，这就是共建“一带一路”的重大意义。我对此坚决支持，而且观察到，共建“一带一路”已帮助非洲等地区将曾经多年停留在纸面上的发展计划落到了实处。

时不我待，全球治理体系亟待完善。加强和完善全球治理应重视经过实践检验的中国方案，国际社会应以互利共赢为基础，合力应对新冠肺炎疫情、气候变化等全球挑战，促进外空、核能等国际合作。法国与中国同为联合国安理会常任理事国，应通力合作，共同维护世界和平。

（作者为法国团结与进步党副主席）

《 人民日报 》（ 2020年09月22日 17 版）

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