共同维护伊核协议和联合国安理会权威(国际视点)

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美国9月19日单方面宣称恢复联合国对伊朗制裁，此举遭到多方强烈反对。多方重申将继续维护和确保伊核协议落实，共同维护联合国安理会权威。

连日来，包括英国、法国和德国等美国重要盟友在内的绝大多数国家纷纷表态，反对美国单方面恢复联合国对伊朗制裁，指出美方行为非法。

9月19日，美国国务卿蓬佩奥在一份声明中称，根据联合国安理会第2231号决议中的“快速恢复制裁”机制，2015年伊核协议达成前联合国对伊朗实施的制裁已于美国东部时间19日晚8时起恢复生效。另一方面，安理会成员，包括伊核协议参与方英国、法国、俄罗斯、中国、德国多次重申，美国于2018年5月退出伊核协议，不再具有启动“快速恢复制裁”机制的资格。

“美方宣称恢复联合国对伊朗制裁的行为是一厢情愿的想法”

美方声明表示，相关制裁措施包括对伊武器禁运，禁止伊朗进行与核燃料浓缩与再处理有关的活动，禁止伊朗试射、发展弹道导弹，对向伊朗转让核导弹有关技术实施制裁等。声明还称，美方将于未来数日公布一系列执行制裁的措施，联合国会员国若未能遵守相关制裁将“面临后果”。

联合国秘书长古特雷斯9月20日在致安理会主席的信中说，联合国不会按照美国的要求，支持对伊朗实施制裁，直到获得安理会批准。

同一天，中国常驻联合国代表张军致函安理会轮值主席和联合国秘书长，表示美方已于2018年5月退出伊核协议，不再是协议参与方，美方要求安理会启动“快速恢复制裁”机制于法无据。“基于上述原因，对伊‘快速恢复制裁’机制并未启动，安理会将根据第2231号决议要求，继续终止相关对伊制裁决议规定。”

俄罗斯外交部20日发表声明强调，俄罗斯将继续维护和确保伊核协议落实，联合国安理会第2231号决议不会改变。“美方宣称恢复联合国对伊朗制裁的行为是一厢情愿的想法，希望美国停止代表联合国发言”。

欧盟外交与安全政策高级代表、伊朗核问题全面协议联合委员会协调人博雷利20日发表声明说，美国不应再被视为协议参与国，也无权启动“快速恢复制裁”机制。因此，“伊核协议中关于解除制裁的承诺继续适用”。

据报道，英国、法国和德国三国常驻联合国代表本月18日共同致信联合国安理会，称美方的相关要求根本不具备任何法律基础。三国在信中重申，将继续致力于维护伊核协议。

“针对伊朗的政策让美国在国际社会的孤立形象日益凸显”

《华盛顿邮报》20日报道称，美国执意恢复对伊朗制裁，但世界上大多数国家认为这是非法的。美国单边恢复对伊制裁或将开启“新的不确定性和紧张时期”。

9月20日，伊朗总统鲁哈尼在内阁会议上表示，美国为重新启动联合国安理会对伊朗的制裁费尽心机，最近数月这种趋势尤为明显。美国的极限施压政策让美国在政治和法律方面变得“极端孤立”。美国如果对伊朗实施霸凌行径，将面临伊朗方面的“强烈回应”。

美联社评论称，美国无视压倒性的反对声音，单方面宣布恢复对伊制裁，将在联合国大会上引发争议，还可能引发一场信誉危机。各方全面拒绝美国的主张，可能会使已多次“退约”的美国政府进一步远离国际社会。

美国前副国务卿、伊核协议前美方首席谈判代表温迪·舍曼也表示，美国已退出协议，无权启动对伊制裁。“美方此举将继续孤立美国，而不是伊朗。美国在联合国和国际社会都将变得更加孤立。”

“针对伊朗的政策让美国在国际社会的孤立形象日益凸显。”欧洲研究国际中心欧洲—中国项目负责人乔治·佐戈普鲁斯对本报记者表示，在联合国安理会没有授权的情况下，美国强行推动延长对伊武器禁运等制裁，这种罔顾国际法理的冒失行为注定不得人心。

“继续尽一切可能确保各方维护和全面执行伊核协议”

伊核协议是经过联合国安理会决议核可的多边外交重要成果，是国际核不扩散体系和中东地区和平稳定的重要支撑，是以国际法为基础的国际秩序的重要组成部分。多方重申，将继续致力于维护伊核协议的有效性和安理会决议的权威性，应通过外交和对话，继续推动伊核问题政治解决。

中方代表多次表示，完整、有效执行全面协议是解决伊核问题的唯一正确途径。国际社会应继续站在历史正确的一边，坚定维护多边主义，维护全面协议和安理会第2231号决议的权威性，为推动伊核问题的政治外交解决做出不懈努力。

博雷利表示，“作为伊核协议联委会协调人，我将继续尽一切可能确保各方维护和全面执行伊核协议”。该协议是全球核不扩散体系的关键，有助于维护区域和全球安全。他说：“我呼吁各方尽最大努力维护该协议，避免采取任何可能引起当前局势升级的行动。”

乔治·佐戈普鲁斯对本报记者说，美国政府出于自身政治利益，置安理会决议核可的国际协议于不顾，是一种自私且不负责任的行为。欧盟与中国应保持密切沟通，继续推动伊核问题政治外交解决进程，维护国际核不扩散体系。

德国国际政治和安全事务研究所访问学者哈米德里萨·阿齐兹20日在接受半岛电视台采访时表示，国际社会强烈反对美方单边行动，担心这一举动会刺激伊朗做出过激反应，从而彻底摧垮伊核协议，同时担心美国日后将会变本加厉地“对国际条约做出完全有利于自己的解释”。

比利时法语布鲁塞尔自由大学国际关系教授马里奥·特奥对本报记者说，伊核协议岌岌可危，设法挽救该协议是对多边主义及联合国决议和权威的坚决维护。

（本报布鲁塞尔、华盛顿9月21日电）

《 人民日报 》（ 2020年09月22日 17 版）

(责编：杨光宇、岳弘彬)