王毅同东帝汶外长阿达尔吉萨通电话

本报北京9月21日电 9月21日，国务委员兼外长王毅应约同东帝汶外长阿达尔吉萨通电话。

王毅祝贺阿达尔吉萨外长履新，并表示，新冠肺炎疫情发生以来，两国守望相助、相互支持。东政府、议会和社会各界积极声援中国抗击疫情。中国也是第一个向东伸出援手、安排包机驰援的国家。我们高兴地看到，东帝汶结合自身国情综合施策，已有效控制疫情。中方愿根据东帝汶需要，在物资、疫苗等方面继续提供帮助，支持东帝汶提升公共卫生能力。

王毅说，中方愿通过共建“一带一路”，为东帝汶疫后复苏注入新动力，希望双方尽快建立人员往来“快捷通道”，确保重大合作项目顺利推进，促进复工复产。相信东帝汶会继续坚持一个中国原则，巩固好两国关系的政治基础。

王毅强调，中方愿同包括东帝汶在内的国际社会携手努力，维护联合国的权威，支持联合国在国际事务中发挥核心作用，坚持多边主义，捍卫国际关系基本准则，建设人类命运共同体。

阿达尔吉萨感谢中方为东帝汶抗击疫情和经济社会发展提供的大力支持和帮助。东帝汶愿同中方一道推动“一带一路”框架下合作，推进疫后经济复苏。东帝汶愿同中方建立人员往来“快捷通道”。东帝汶坚定奉行一个中国政策，这也是东帝汶各政党的一致共识。

《 人民日报 》（ 2020年09月22日 03 版）

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