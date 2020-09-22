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让和平的阳光普照大地

本报驻联合国记者  李晓宏

2020年09月22日05:21  来源：人民网－人民日报
 

　　维和行动承载着和平使命。今年是联合国成立75周年，是中国军队参加联合国维和行动30周年。5年前，中国国家主席习近平出席联合国维和峰会，宣布支持联合国维和行动的6项承诺。5年来，中国政府和军队坚决贯彻落实习近平主席决策部署并取得积极成果。新时代的中国军队，已经成为联合国维和行动的关键因素和关键力量，为世界和平与发展注入更多正能量。

　　初心不改，彰显大国担当

　　1990年4月，5名中国维和军事观察员飞赴叙利亚大马士革，联合国停战监督组织的序列里首次有了中国军人的身影，中国军队参加联合国维和行动的历程自此开启。

　　30年来，从最初的军事观察员，到工兵分队、医疗分队、运输分队、直升机分队、警卫分队、步兵营等成建制部队以及参谋军官、军事观察员、合同制军官等维和军事专业人员，中国军队派出维和官兵的数量和类型全面发展。

　　30年来，从巡逻护卫、停火监督、谈判调查，到修路架桥、接诊病人，中国维和官兵的足迹遍布20多个国家和地区，中国“蓝盔”在推进和平解决争端、维护地区安全稳定、促进驻在国经济社会发展等方面作出重要贡献。

　　30年来，中国军队先后参加25项联合国维和行动，累计派出维和官兵4万余人次，16名中国官兵为了和平事业献出了宝贵生命。

　　中国军队参加联合国维和行动的初心和使命，源于中华民族的和平基因，源于中国人民的天下情怀，源于人民军队的根本宗旨，源于中国的大国担当。

　　“过去30年，中国维和人员在联合国多个维和行动中发挥着弥足珍贵的作用。”联合国负责维和事务的副秘书长让—皮埃尔·拉克鲁瓦说，“我对他们在联合国蓝色旗帜下的无私奉献表示高度赞赏。”

　　履行承诺，积极参与行动

　　“要提高快速反应水平，为和平争取机会，为生命赢得时间。”2015年联合国维和峰会上，习近平主席宣布了一系列支持改进和加强维和行动的重大举措。5年来，中国政府和军队以实际行动切实履行相关承诺，加大联合国维和行动参与力度，推动构建人类命运共同体。

　　——完成维和待命部队组建，提升了维和行动快速部署能力。如今，中国8000人规模的维和待命部队和300人规模的常备维和警队已在联合国完成注册，并保持规定待命状态，为快速应对危机冲突做好准备。

　　——派出首支维和直升机分队遂行任务，提高装备标准，提速行动效率。3年前向非盟—联合国达尔富尔混合行动派出的首支直升机分队，在陌生复杂环境下完成多个高风险任务。

　　——设立中国—联合国和平与发展基金，支持联合国维和行动。2016年至2019年，该基金在和平安全领域开展的52个项目中，涉及支持联合国维和行动的项目几近一半。

　　中国派遣更多保障人员参加联合国维和行动、完成为各国培训维和人员任务、向非盟提供无偿军事援助等承诺的兑现，为冲突地区实现和平发展带去更多信心和希望，为联合国维和事业注入新动力。

　　“既是联合国安理会常任理事国，又是联合国第二大维和出资国，还是安理会常任理事国第一大出兵国，同时承担这三项职责的，只有中国。”联合国副秘书长阿图尔·哈雷表示。

　　迎难而上，赢得多方赞誉

　　“中华民族具有奉献精神和韧性，在中国维和官兵的身上也能看到这些宝贵的品质，越是艰苦越能迎难而上。”联合国驻刚果（金）稳定特派团南部战区司令阿卜杜拉如是说。

　　在恐袭频发的撒哈拉沙漠南缘马里维和任务区，中国军队近7年来派遣了8批警卫分队，出色完成任务，受到联合国和驻在国的高度评价。

　　地处沙漠边缘的苏丹达尔富尔，是世界极度贫水区之一。中国维和工兵分队从2007年开始，克服重重困难，用4年时间打出14口水井，有效缓解了当地的饮水难，深受当地人欢迎。

　　在刚果（金）布卡武市“国际儿童村”的孩子们眼里，中国维和医疗分队是“爱的方舟”。岁月流转，一批又一批的白衣天使给“儿童村”的孩子们看病，给他们买文具、篮球和生活用品，讲防病常识，被亲切地称为“中国妈妈”。

　　在南苏丹，中国维和工兵分队克服疫情影响，高质量完成索普桥修建，为深陷严重粮食危机的国家增添生命补给线，赢得当地政府和民众的赞誉。

　　女性参与让维和行动更有温度。近年来，中国努力扩大女性参与维和行动，先后有1000余名中国女官兵参与医疗保障、妇女儿童保护等工作。

　　当今世界正经历百年未有之大变局，新冠肺炎疫情全球大流行使这个大变局加速变化，国际安全形势不稳定性不确定性增加。面对挑战和考验，中国“蓝盔”愿以实际行动与各方携手应对新挑战，为维和行动作出更大贡献，让和平的阳光普照大地。

　　（本报联合国9月21日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年09月22日 03 版）
(责编：杨光宇)
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