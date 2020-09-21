王毅同东帝汶外长阿达尔吉萨通电话

新华社北京9月21日电 2020年9月21日，国务委员兼外长王毅应约同东帝汶外长阿达尔吉萨通电话。

王毅祝贺阿达尔吉萨外长履新，并表示，新冠肺炎疫情发生以来，两国守望相助、相互支持。东政府、议会和社会各界积极声援中国抗击疫情。中国也是第一个向东伸出援手、安排包机驰援的国家。我们高兴地看到，东帝汶结合自身国情综合施策，已有效控制疫情。中方愿根据东帝汶需要，在物资、疫苗等方面继续提供帮助，支持东帝汶提升公共卫生能力。

王毅说，中方愿通过共建“一带一路”，为东帝汶疫后复苏注入新动力，希望双方尽快建立人员往来“快捷通道”，确保重大合作项目顺利推进，促进复工复产。相信东帝汶会继续坚持一个中国原则，巩固好两国关系的政治基础。

王毅强调，今年是联合国成立75周年。中方愿同包括东帝汶在内的国际社会携手努力，维护联合国的权威，支持联合国在国际事务中发挥核心作用，坚持多边主义，捍卫国际关系基本准则，建设人类命运共同体。

阿达尔吉萨祝贺新中国成立71周年，感谢中方为东帝汶抗击疫情和经济社会发展提供的大力支持和帮助。东帝汶愿同中方一道推动“一带一路”框架下合作，推进疫后经济复苏。东帝汶愿同中方建立人员往来“快捷通道”，为中方技术人员返东提供便利。东帝汶坚定奉行一个中国政策，这也是东帝汶各政党的一致共识。

阿达尔吉萨表示，当今世界正处于抗击疫情的关键时刻，东帝汶坚定支持多边主义原则，认为多边主义是行之有效的。值此联合国成立75周年之际，各国应在多边框架下加强团结合作，直至彻底战胜疫情。

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