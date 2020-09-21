外交部回应美官员接连访台：必将采取正当反制措施

人民网北京9月21日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持21日例行记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：据报道，美国副国务卿克拉奇9月17日至19日访台，其间会见台湾地区领导人蔡英文等人，并参加李登辉追思活动。此系今年8月美卫生及公众服务部长阿扎访台后，美方再次派高官赴台活动。中方对此有何评论？

汪文斌：中方历来坚决反对任何形式的美台官方往来。美方近来执意接连派美卫生与公众服务部长阿扎、副国务卿克拉奇赴台，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，是对中方的政治挑衅，助长“台独”分裂势力嚣张气焰，破坏中美关系和台海和平稳定，中方对此坚决反对并予以强烈谴责。中方必将采取正当反制措施，包括针对有关个人。美方有关行径也将进一步损害中美在重大国际地区问题上的协调与合作。美方必须为此承担完全责任。

中方捍卫国家主权和领土完整的决心坚定不移，反对任何外部势力干涉中国内政的决心坚定不移，实现两岸统一的决心坚定不移。我们正告美方，“台独”是死路一条，纵容和支持“台独”注定要失败。任何损害中方核心利益、干涉中国内政的行径都会遭到中方有力回击。任何势力都无法阻挡中国统一的历史潮流。中方敦促美方纠正错误，恪守在中美三个联合公报中作出的承诺，停止任何美台官方往来和军事联系，停止干涉中国内政，停止采取破坏中美关系和台海和平稳定的言行。

《环球时报》记者：我们注意到外交部网站刊登了标题为《共建地球生命共同体：中国在行动》的联合国生物多样性峰会中方立场文件，能否介绍相关情况？

汪文斌：联合国将于9月30日举办生物多样性峰会。外交部和生态环境部于9月21日，也就是今天联合发布了峰会中方立场文件《共建地球生命共同体：中国在行动》，从生态文明思想、国内政策措施、促进可持续发展、全社会广泛参与、全球生物多样性治理和国际交流与合作等方面系统阐述我国生物多样性保护的经验成就和立场主张。

立场文件指出，中国将继续坚持绿色发展理念，不断推进生态文明建设。中国将继续高举多边主义旗帜，秉持人类命运共同体理念，积极参与全球生物多样性治理，为共谋全球生态文明之路、共建地球生命共同体贡献中国智慧。作为《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）东道国，中国将积极筹备大会，并愿与各国一道，推动达成既具雄心又平衡务实的大会成果，携手共建一个充满生机、清洁美丽的世界！

路透社记者：中国解放军发布了一段轰炸机模拟训练的视频，画面显示轰炸机的攻击目标是位于美国关岛的安德森空军基地。中方能否证实？为何以美空军基地为模拟打击目标？是否意在威胁美方？

汪文斌：我不了解你说的有关情况，请你向有关主管部门询问。

总台国广记者：美方9月19日单方面宣布，鉴于美8月20日致函要求安理会启动对伊朗“快速恢复制裁”机制，安理会全部对伊制裁已经恢复。中方对此有何评论？

汪文斌：最近一段时间，我和我的同事已多次介绍中方关于安理会涉伊朗核问题的立场。美国已经退出伊核问题全面协议，不再是全面协议参与方。美方8月20日致函根本不具法律效力，美方根本没有要求安理会启动“快速恢复制裁”机制的权力。安理会主席已做出不对美方要求采取行动的结论，安理会迄未就启动“快速恢复制裁”机制采取任何行动。基于上述，安理会将根据第2231号决议要求，继续终止相关对伊制裁决议规定。就在刚刚过去的周末，中国、俄罗斯以及法国、英国、德国等伊核问题全面协议参与方，已分别致函安理会主席就美单方面宣布安理会恢复对伊制裁表明反对立场，欧盟也发表了有关声明，这反映了国际社会共同立场和普遍共识。

美方对国际法合则用、不合则弃，不仅自己不守法，甚至还扬言要以非法单边制裁胁迫其他国家。这种蛮横无理的做法，已经遭到国际社会的普遍不满和反对。我们在此奉劝美方，不要一意孤行，在单边主义的路上越走越远。

中方注意到有关国家对中东海湾局势的关切。王毅国务委员兼外长已就此提出倡议，即各方在维护伊核全面协议的前提下，另辟地区国家对话平台，推动形成维护地区和平稳定的新共识。我们愿同有关各方一道，继续推动伊核问题政治外交解决进程。

彭博社记者：针对TikTok事件的最新情况，有评论称字节跳动公司已设法确保继续拥有TikTok的股权和技术算法，避免了被美国政府禁用的命运。此外，美商务部有关WeChat的禁令也将暂停实施。中方对此有何评论？上述情况将对两国经贸关系产生什么影响？

汪文斌：我们不对企业的具体商业行为发表评论。作为原则，我愿重申，中方敦促美方尊重市场经济和公平竞争原则，遵守国际经贸规则，停止将正常经贸合作政治化，为外国企业在美投资经营提供开放、公平、公正、非歧视的营商环境。

《中国日报》记者：近一个时期，美国多名政府高官多次就新疆“强迫劳动”问题指责中方，美国还出台了制裁新疆企业的措施。请问中方对此有何评论？

汪文斌：新疆事务纯属中国内政，美方没有权利，没有资格横加干涉。一段时间以来，美方一些势力无视新疆为保障人权所做出的巨大努力，肆意炒作所谓新疆“强迫劳动”问题，抹黑新疆的劳动就业保障工作，但美方的这些说辞没有事实根据，根本站不住脚,是典型的disinformation和假新闻。中国国务院新闻办公室前不久发表了《新疆的劳动就业保障》白皮书。如果美方有关人士真正关心新疆的劳动就业情况的话，建议他们好好读一读这份白皮书。

白皮书开宗明义指出，劳动是人的存在方式，也是人类的本质活动。劳动创造美好生活，促进人的全面发展和人类文明进步。《中华人民共和国宪法》赋予公民劳动的权利和义务。保障劳动权就是维护人的尊严，就是保障人权。新疆始终把尊重劳动者意愿作为拓宽就业渠道、开展就业培训的重要依据，依法保障劳动者平等就业、获得报酬、休息休假、职业安全、参加社会保险、宗教信仰自由等基本权利，确保劳动者不因民族、地域、性别、宗教信仰不同而受歧视，也不因城乡、行业、身份等而受限制。新疆最低工资标准由2013年的1520元/月，提高至2018年的1820元/月，增长19.74%，在全国处于较高水平。劳动者春节、肉孜节、古尔邦节等法定节假日和休息日的休息权利都得到有效保障。劳动者可以自主选择使用何种语言文字进行交流。

新疆坚决防范打击强迫劳动行为，严厉禁止以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动，以及侮辱、体罚、殴打、非法搜查和拘禁劳动者等行为，对违法行为，依法予以行政处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。新疆切实履行包括《消除就业和职业歧视公约》等4个核心公约在内的26个国际劳工公约，以及联合国《经济、社会及文化权利国际公约》等国际条约的相关规定，切实保障劳动者各项权利，反对强迫劳动。

随着一系列就业惠民政策措施的深入实施，新疆各族群众的生活水平明显改善。据不完全统计，根据劳动者自身意愿在外省（市）就业的新疆籍劳动者人均年收入约4万元，在疆内就业的劳动者人均年收入约3万元，远高于在家务农收入。2013年至2019年底，新疆贫困发生率由19.4%降至1.24%。2014年至2019年底，累计实现292.32万人脱贫。

我想告诉大家的是，尊重和保障人权是中国的宪法原则，中国共产党和中国政府始终重视保障公民的劳动就业权利，坚决预防和消除任何形式的强迫劳动。新疆的劳动就业保障政策及其实践，符合中国宪法法律，符合国际劳工和人权标准。对新疆“强迫劳动”的指责，如果不是出于无知，就是别有用心。我们敦促美方有关人士尊重基本事实，停止污蔑抹黑新疆人权，停止干涉中国内政，停止扰乱新疆稳定繁荣。中方将继续采取必要举措，维护中国企业合法权益。

法新社记者：中国政府是否会批准字节跳动公司与甲骨文、沃尔玛等美国公司达成交易？

汪文斌：类似问题刚才我已经回答过了，不再重复。

《南华早报》记者：第一个问题，据印度媒体报道，印度警方日前拘押了3名涉嫌为中方提供情报的人员，其中包括1名中国公民，中方对此有何评论？第二个问题，印度媒体称，中印双方最近将举行新一轮军长级会谈，中方能否证实并介绍相关进展？第三个问题，中方上周宣布国家主席习近平会通过视频出席联合国成立75周年系列高级别会议并发表讲话，你能否提供更多细节？

汪文斌：关于第一个问题，我不了解有关情况。

关于第二个问题，近期中印两国通过外交和军事渠道就解决当前边境事态保持密切沟通。据了解，第六轮军长级会谈正在进行中，如有消息，中方将及时发布。

关于第三个问题，习近平主席将以视频方式出席联合国成立75周年系列高级别会议并发表重要讲话，包括：联合国成立75周年纪念峰会、第75届联大一般性辩论、联合国生物多样性峰会、联大纪念北京世界妇女大会25周年高级别会议等，有关消息已经发布。

习近平主席与会期间，将就当前世界人民普遍关注的国际关系发展、经济全球化、生态文明和全球治理、推动全球妇女事业发展等重大问题阐明中方重要倡议主张，推动各方坚定走多边主义道路，维护联合国权威和作用，维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，推动构建人类命运共同体。有关具体消息我们会及时发布，请你保持关注。

法新社记者：据BBC报道，英国人卡梅伦（Fraser Cameron）涉嫌向中国间谍提供敏感情报。中方有何回应？

汪文斌：我不了解你说的有关情况。所谓“中国间谍威胁论”的离奇报道并不新鲜，隔一段时间就会出现，但后来大都被证明是子虚乌有。我想要告诉大家的是，中方一贯坚持在相互尊重、互不干涉内政等原则基础上同各国发展关系。我们希望有关方面，包括媒体在内，客观理性地对待和报道有关事件。

《北京青年报》记者：据报道，中国援助阿富汗人道主义救灾物资移交仪式20日在喀布尔举行。你能否介绍相关情况？

汪文斌：新冠肺炎疫情发生以来，中方对阿富汗人民的困难处境感同身受，中国政府多次向阿方提供包括抗疫物资援助在内的各种力所能及的支持。中方此次向阿方移交的物资包括帐篷、毛毯以及生活用品等。阿方对中国政府和人民的持续捐赠表示感谢，并表示将尽快把物资发给全国各省有需要的人民。希望这些物资能够大大提高阿灾害应急处置能力，让受灾民众住有所居、居有所安。

中国和阿富汗是好邻居、好朋友、好伙伴。今年以来，中国政府和军队陆续向阿方提供口罩、防护服、检测试剂、护目镜、手术手套和测温枪等多批抗疫物资，帮助阿方解燃眉之急。中方将继续致力于阿和平重建与经济发展，推动中阿共建“一带一路”及各领域务实合作，让中阿合作成果更多惠及两国人民。

中新社记者：据报道，美国务院亚太事务助卿史达伟等官员在出席美国会参院外委会涉华听证会时称，中国是美首要外交挑战，美国务院要求美国驻全球各使领馆高度关注并协调应对中国挑战。请问中方对此有何评论？

汪文斌：美国务院有关官员的言论罔顾事实、颠倒黑白，充斥着意识形态偏见和冷战思维。美国政府高官近期在一系列涉华问题上密集炮制政治谎言的“大杂烩”，你所提到的史达伟助卿的言论是又一典型表现，国际社会对此看得清清楚楚。

上周的记者会上，我已就有关问题阐明中方严正立场。这里我愿再次强调，中国奉行独立自主的和平外交政策，坚持和平发展道路，致力于推动构建新型国际关系、构建人类命运共同体。中国不对任何国家构成威胁，也绝不以牺牲别国利益为代价发展自己。美方诬蔑抹黑和恶意挑拨中国同其他国家关系的图谋绝不会得逞。

我们敦促美方官员尊重事实，停止对中国别有用心的抹黑污蔑，停止喋喋不休的反华言论，以免进一步损害中美关系。

彭博社记者：据台湾媒体报道，解放军军机17日越过所谓“海峡中线”。中方对“海峡中线”持何立场？

汪文斌：台湾是中国领土不可分割的一部分，不存在所谓的“海峡中线”。

深圳卫视记者：据报道，加拿大外交部前领事司司长帕迪日前组织逾百名加前外交官联名致信特鲁多总理，呼吁加政府释放孟晚舟以换取加公民康明凯、迈克尔返加。帕表示，加中之间的争端不仅影响了两国关系，也影响了加处理国际事务的能力。中方对此有何评论？

汪文斌：我们注意到有关报道。此前，包括加拿大前司法部长、前外交部长在内的19名加前政要也曾联名致信特鲁多总理，要求加政府释放孟晚舟。中方在孟晚舟事件上的立场是明确的、坚定的。加方以应美方要求为由，对中国公民任意采取强制措施，严重侵犯了中国公民的合法权益。孟晚舟事件同两名加公民个案性质完全不同，孟晚舟事件是一起严重的政治事件。两名加公民康明凯、迈克尔涉嫌从事危害中国国家安全活动，中国司法机关依法独立办案，依法保障有关加公民合法权利。

我想强调的是，正是加方在孟晚舟事件上的所作所为，导致了两国关系现在的困难局面。我们敦促加方认真对待中方的严正立场和关切，立即释放孟晚舟女士，让她平安回到中国，为两国关系重回正轨创造条件。

法新社记者：美国总统特朗普和日本新任首相菅义伟通话时，双方讨论了“自由开放的印太地区”等议题。中方有何评论？

汪文斌：中方对其他国家之间发展正常关系不持异议。同时，我们主张有关交流合作应有利于促进地区国家间的互信和地区的和平、稳定与繁荣。

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