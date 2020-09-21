中国驻所罗门群岛使馆举行开馆仪式

人民网堪培拉9月21日电（记者 陈效卫）当地时间9月21日，中国驻所罗门群岛大使李明在使馆主持开馆仪式，所总理索加瓦雷、副总理梅兰加、议长奥蒂、副议长索弗,所政府全体内阁部长，警察总监、总检察长，瓜达尔卡纳尔省省长、霍尼亚拉市市长，所工商界、教育界、媒体负责人及我馆馆员、中资企业、华侨华人代表等出席。

李大使首先宣读王毅国务委员兼外长向中国驻所使馆开馆所致贺词。李随后表示，一年前的今天，中所正式建立外交关系，两国关系发展进入新的历史时期。一年来，双方认真落实两国领导人达成的重要共识，在“一带一路”、经济技术、贸易、教育、旅游、地方等领域开展交流合作，取得丰富成果。中国积极支持所经济社会发展，帮助所人民提高生活水平。双方守望相助，共战疫情。中所建交一年来取得的重要成就，再次有力证明两国建交是人心所向、大势所趋，任何人任何势力都无法阻挡。中国驻所使馆在两国建交一周年之际举行开馆仪式，是中所关系史上又一重要里程碑。中国驻所使馆将全力以赴，推动新时代中所关系向前发展，努力成为开启中所关系的窗口、深化中所合作的桥梁、连结中所人民的纽带。中方愿同所方增进政治互信，加强经贸合作，拓展人文交流，坚持和弘扬多边主义，共同构建人类命运共同体。

索加瓦雷总理向中国驻所使馆开馆表示热烈祝贺，并发表热情洋溢的致辞。索表示，一年前的今天，所政府基于一个中国原则和联合国大会相关决议，同中方签署建交公报，成为第179个同中国建立外交关系的国家。这是所政府经过深思熟虑作出的正确决定，是对过去30多年所抗拒联合国有关立场的政策调整，表明所作为联合国成员国终于站在历史的正确一边。当然，所作出同中国建交决定时也面临挑战，一些虚伪的国际利益集团勾结所国内势力，企图实现其狭隘地缘政治目的，所作为主权国家绝不会被这些人摆布。所不会再像过去30多年那样做损害中国领土完整的事，将恪守一个中国原则，致力于发展两国新型关系。

索加瓦雷总理表示，早在20世纪初，所中人民便开展友好往来，华侨华人成为两国经贸和人员交往的纽带，所中建交将进一步扩大两国经济合作、密切人文交流。建交一年来，中方在基础设施建设、疫情防控、自然灾害救助等方面向所方提供宝贵援助，是朋友间真正友谊的写照，将始终为所人民珍视。中国政府和人民在习近平主席领导下，实施现代化发展战略，既很好地解决贫困问题，又积极回应联合国提出的保护环境目标，取得了今天这样的伟大成就。所方对中国的发展成就深表钦佩，非常自豪同中国实现建交，成为中国的伙伴。

索加瓦雷总理说，中国驻所使馆正式开馆是两国关系发展新的起点，必将载入史册，也标志着双方致力于加强务实伙伴关系。索加瓦雷表示相信，中国驻所使馆将成为促进双方经贸投资、人文交流合作的重要平台，助力两国关系强劲发展。

致辞结束后，李大使和索加瓦雷总理以及全体来宾在使馆正门共同出席中国国旗升旗仪式。现场播放中国国歌，升起五星红旗。华侨华人代表手持国旗，高唱国歌，气氛庄重热烈。随后，李大使与索加瓦雷总理共同为使馆揭牌，全场热烈欢呼，所各界朋友纷纷对此表示祝贺。

仪式期间，使馆循环播放反映中国发展成就和自然风光的纪录片，并展示大量有关中国历史、科技、文化的书籍和图册，深受来宾好评。在所华侨华人自发组织舞狮活动，为仪式现场增添了喜庆色彩。所多家媒体对开馆仪式进行现场报道。

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