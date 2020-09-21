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新西兰降低防疫响应等级 社会经济活动将基本恢复正常

2020年09月21日15:48  来源：新华网
 

新华社惠灵顿9月21日电（记者卢怀谦 郭磊）新西兰总理阿德恩21日宣布，经内阁讨论决定，由于新冠疫情得到有效控制，除最大城市奥克兰外，全国其他地区的疫情防控响应等级将从21日23时59分起从目前的2级降至1级，社会和经济活动将基本恢复正常。

据介绍，在此级别下，之前所有针对企业的限制规定，比如餐饮业等行业需要保持桌与桌之间一定距离等规定都将取消；教堂、体育馆、社区体育中心的活动以及任何规模的葬礼都可以恢复；飞机和其他公共交通工具上的社交距离要求也将取消。不过，政府仍会实施边境管控措施，以降低出现输入病例的风险。

奥克兰的疫情防控响应等级将于23日23时59分从目前的2.5级降至2级，社交聚集人数上限由10人变为100人。上月由于奥克兰出现社区传播病例，新西兰政府分别调高了当地和全国的防疫响应级别。

阿德恩说，内阁将于10月5日再次审查评估，如果现在的良好态势得以保持，10月7日起有望再次调低警戒级别，以减少对社会和经济活动的影响。她说，民众生病时仍应待在家里和接受检查，搭乘公共交通工具时继续戴口罩。

根据新西兰卫生部21日发布的数据，该国当天没有新增新冠确诊病例。新西兰大约有500万人口，是较早、较严格地采取全国“封城”措施以遏制新冠疫情扩散的国家之一。

(责编：苏缨翔、燕勐)
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