卡塔尔强调结束以色列对巴勒斯坦的占领

新华社多哈9月20日电（记者杨元勇）卡塔尔外交部20日强调，卡塔尔在巴勒斯坦问题上的立场是坚定的，那就是结束以色列对巴勒斯坦的占领，在国际法和联合国决议框架内建立一个以耶路撒冷为首都的巴勒斯坦国。

卡塔尔外交部在其官方网站上发布声明说，卡塔尔将尽力向巴勒斯坦提供援助，以减轻巴勒斯坦人民的痛苦，直至巴勒斯坦人民最终取得合法权益。

声明说，卡塔尔赞同给予所有巴勒斯坦难民返回家园的权利，这是从根本上解决持续70多年冲突的途径。

声明对一些媒体的误导行为表示遗憾，“这些媒体企图混淆问题并歪曲卡塔尔的形象，以牺牲巴勒斯坦人民的合法权益”。

有媒体称，美国分管海湾事务的助理国务卿帮办蒂莫西·伦德金在美国国务院网站上发文说，卡塔尔对以色列与阿拉伯联合酋长国、巴林建交的反应，与其他几个国家对此的反应是一致的，即“鉴于巴勒斯坦问题的现状，卡塔尔与以色列建交面临挑战和困难”，但卡塔尔与以色列公开打交道已有很长时间。

8月13日，阿联酋宣布将与以色列实现关系全面正常化。本月11日，美国、以色列和巴林发表联合声明说，以色列与巴林已同意建立全面外交关系。15日，美国总统特朗普在白宫主持以色列与阿联酋和巴林关系正常化协议的签署仪式。

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