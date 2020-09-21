哈通社发表评论文章——《抓住“一带一路”巨大机遇 实现新形势下的全面发展》

人民网努尔苏丹9月21日电（记者 周翰博）哈萨克斯坦国际通讯社日前在其官方网站上发表该社副总编辑撰写的评论文章——《抓住“一带一路”巨大机遇 实现新形势下的全面发展》。文章强调，在后疫情时代，哈萨克斯坦有必要通过与“一带一路”倡议对接，推动各领域跨越式发展，实现国家利益最大化。

文章指出，新冠肺炎疫情终将过去，“即便按照最糟糕的预测——这一情形会持续很长时间——人们也终将会找到适应它的生活方式。因此，为后疫情时代做好充分准备是目前最迫切的任务。”

文章强调，对中亚地区以及更广阔的欧亚空间而言，一体化是在后疫情时代实现发展与繁荣的最佳出路。哈萨克斯坦位于中国和俄罗斯这两个“巨人”之间，拥有得天独厚的地缘优势。因此，加强同中国的经济联系，对哈而言是理所当然的事情。“在这里，有必要提及‘一带一路’倡议。该倡议通过新的运输走廊将中亚、欧洲和非洲的60多个国家联系起来。忽视这样的机遇将是一个巨大的错误。”

“哈萨克斯坦正以积极的态度，密切关注中国将如何根据疫情影响对‘一带一路’倡议做出调整。”作者表示，疫情对倡议框架下的部分项目造成了冲击，“但我们也注意到，这个全球性的大型项目正在证明，它是一个稳定可持续的、能够与大流行的负面影响相抗衡的经济机制。”

“2020年第一季度，中国对‘一带一路’倡议参与国的投资额增长了11.7%，相互贸易额增加了3.2%。2020年前4个月，‘中欧班列’发车量以及货运量同比分别增长了24%和27%。”文章指出，一系列官方统计数据足以证明，“一带一路”倡议具有强大的生命力。

“正如我们所看到的那样，中国没有任何减缓‘一带一路’倡议的打算。那么，哈萨克斯坦该如何利用好这个机遇呢？”文章写道，通过共同发展实现繁荣稳定，在一体化过程中应对各种挑战符合地区各国的利益。具体而言，“加强同中国在数字化领域的合作有助于提升自身的国际竞争力。我们为什么要放弃这样的机会呢？”。此外，哈中两国在绿色健康食品领域的合作前景广阔。疫情期间，哈萨克斯坦生产的马奶粉和骆驼奶粉，凭借优良品质迅速打开中国市场，获得消费者青睐。“中国这个庞大的市场就在家门口，蕴藏着巨大的机遇。”

文章最后指出，哈总统托卡耶夫在《2020年国情咨文》中强调，面对新的国际形势，哈政府需将吸引投资和扩大出口作为重点工作。鉴此，有必要通过与“一带一路”倡议这样的大型合作项目对接，推动各领域跨越式发展，实现国家利益最大化。

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