印尼与美国签署《加强基础设施融资和市场建设合作框架》协议

人民网雅加达9月21日电（记者 张杰）印尼财政部与美国财政部近日就加强基础设施融资与金融市场合作达成了共识，18日印尼财政部长斯丽·穆利娅妮与美国财政部长史蒂芬·姆努钦举行视频会议，在线签署了《加强基础设施融资和市场建设合作框架》协议，成为两国财政部鼓励私营部门支持基础设施项目，助推基础设施融资的金融市场建设的最新成果。

合作项目包含开发区域金融市场以助推基础设施投资，退出基础设施融资工具为私营部门投资者提供便利，缓解他们在投资上所面临的阻碍，促进基础设施融资创新和持续性等。

印尼财政部在相关声明中表示，该框架协议的签署对满足印尼基础设施融资需求至关重要，合作符合国家中期建设规划，将促进私营部门参与基础设施项目。美国驻雅加达大使馆也在19日发表声明，援引姆努钦的表态称：“基础设施的开发对于经济增长和新冠病毒疫情后的长期复苏至关重要。这个合作框架将促进经济增长，符合我们通过私营部门投资以满足基础设施需求的共同目标。”

据悉，美国财政部在为私营部门融资制定计划、对基础设施项目进行研究以及利用资本市场为基础设施建设进行融资等领域经验丰富。因此，印尼方对该框架协议抱有很高期待，希望此项合作在资产管理，快捷融资和提升信贷产品质量和效率等方面带来提升，最终通过两国业已密切的经济关系加强两国双边关系。

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