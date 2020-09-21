青山有幸埋忠骨  他乡建园慰英灵

陵园绿树成荫花草繁盛，守护着先辈英灵。（中国驻巴新大使馆供图）

人民网堪培拉9月20日电（记者陈效卫）近日，为隆重纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年，经党中央、国务院批准，国务院公布第三批80处国家级抗战纪念设施、遗址名录，首次将3处海外纪念设施、遗址列入这一国家级抗战名录，其中1处是位于巴布亚新几内亚东新不列颠省拉包尔市的中国抗战将士和遇难同胞陵园。

巴布亚新几内亚东新不列颠省位于巴新本土以东一座美丽的岛屿上，扼守南太平洋重要航道，曾是二战期间盟军对日作战的重要战场。在距该省首府拉包尔市约半小时车程的市郊，长眠着600多名中国抗日将士和遇难同胞的英灵。他们中绝大多数人没有留下姓名，其家人可能也不知晓他们在远离中国的太平洋岛国牺牲，但祖国没有忘记他们，人民没有忘记他们。

2009年，中国政府拨款在当地修建了中国抗战将士和遇难同胞陵园，告慰英灵，并于2013年将陵园修缮一新。每逢清明节，中国驻巴新使馆都会代表中国政府前往拉包尔，举行庄严肃穆的祭奠活动，向中国将士和遇难同胞敬献花圈，行鞠躬礼，瞻仰烈士墓，追思英雄，缅怀先烈。使馆还受国家委托，每年向陵园所在地主人提供资助，请其做好园区看护工作。如今的陵园绿树成荫、花草繁盛，宛如一方净土，守护着先辈英灵。人们来到陵园还能看到经抢救保存下来的三座完整烈士墓碑，以及不远处当年先烈被迫修建的日军地下工事和日军残害我同胞的断头台等遗迹，永远昭示后人勿忘国殇。

青山处处埋忠骨，何须马革裹尸还！在拉包尔，除了这座陵园，还有两处中国抗战将士和劳工烈士墓，分别位于当地华侨华人公墓和拉包尔火山附近。位于华侨华人公墓的烈士墓中长眠着一位因与日军进行不屈斗争而惨遭杀害的爱国华侨。位于火山附近的烈士墓则是数百名中国劳工的集体公墓，因上世纪90年代初拉包尔火山爆发而被掩埋，仅有纪念塔尖部分露出地面。每逢清明，当地华侨华人和中资企业员工等都会自发前往这几处烈士墓，默默祭扫，深切缅怀，共同守护这份穿越时空、沉甸甸的精神遗产。

习近平总书记在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年座谈会上发表重要讲话指出：“伟大抗战精神，是中国人民弥足珍贵的精神财富，将永远激励中国人民克服一切艰难险阻、为实现中华民族伟大复兴而奋斗。”英烈虽然长眠于异国他乡，但他们不屈不挠的坚强意志将永远流传。他们在斗争中展现的伟大抗战精神，那种天下兴亡、匹夫有责的爱国情怀，视死如归、宁死不屈的民族气节，不畏强暴、血战到底的英雄气概，百折不挠、坚忍不拔的必胜信念，已经融入了中华民族的血液，世代流传，永垂不朽。亿万海内外中华儿女正向着中华民族伟大复兴的光辉彼岸奋勇前进，这无疑是对先辈英烈最好的告慰。

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