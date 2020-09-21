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新发展格局下中国有望对世界经济作出更大贡献——访北京大学国家发展研究院名誉院长林毅夫

刘红霞

2020年09月21日09:43  来源：新华网
 

新华社北京9月20日电 题：新发展格局下中国有望对世界经济作出更大贡献——访北京大学国家发展研究院名誉院长林毅夫

开栏的话：

当今世界正经历百年未有之大变局。“十三五”收官、“十四五”将启之际，如何把握重要战略机遇期，于危机中育新机、于变局中开新局，确保中国经济航船行稳致远？9月20日起，新华社将在“权威访谈·权威专家话经济”专栏集中采访十位权威专家学者，聚焦当前经济形势、新发展格局、“六稳”“六保”等经济社会发展重大主题，回应社会关切。

新华社记者刘红霞

中国正构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。如何准确把握新发展格局的意涵？仍处于并将长期处于重要战略机遇期的中国，可从哪些方面发力加快构建新发展格局？新华社记者采访了北京大学国家发展研究院名誉院长林毅夫。

构建新发展格局是战略抉择

“我国提出新发展格局，有人说，中国正走向封闭，是这样子吗？”刚坐定不久，林毅夫便抛出这样一个设问。

“当然不是。”他微笑道。

在他看来，理解新发展格局，首先要看到格局中既有“国内大循环”，又有“国内国际双循环”，前者为“主体”，后者则要“相互促进”。“不能片面理解，更不能把两个循环割裂开来。”

林毅夫认为，推动形成新发展格局是根据我国发展阶段、环境、条件变化提出来的，是重塑我国国际合作和竞争新优势的战略抉择，是必然的选择，也是共赢的选择。

他阐述道，过去中国发展更为倚重“两头在外”的国际市场，随着经济体量不断扩大、经济结构不断调整，中国对内需的依赖逐渐增强。数据显示，2019年，消费对经济增长贡献率达到57.8%，连续6年成为经济增长第一拉动力。

“从国际上看，经济体量越大、收入水平越高、服务业占比越高的国家，国内生产总值中有更多的（部分）在国内消化。”林毅夫说，我国2006年出口占GDP的比重超过35%，随后逐渐下降，到2019年降至17.4%。作为世界第一大和第三大经济体的美国和日本，出口占GDP的比重都在10%左右。随着我国收入水平、经济体量和服务业占比进一步提高，未来我国国民经济会更加依赖国内循环，这是一个自然而然的、渐进的转变过程，这个规律解释了为什么要以国内大循环为主体。

“我认为，新发展格局是一个实事求是、与时俱进的论断。”他说，我们要坚持供给侧结构性改革这个战略方向，扭住扩大内需这个战略基点，使生产、分配、流通、消费更多依托国内市场，但这并不是说国际循环不重要，我们依然要充分利用好两个市场、两种资源，依然要扩大开放、拥抱世界。

曾任世界银行高级副行长的林毅夫说，近年来，中国对世界经济增长的贡献率保持在大约30%，在新发展格局下，一个依然开放、扩大开放的中国有望对世界经济作出更大贡献。

既要有效的市场，也要有为的政府

“新发展格局与新发展理念之间，有什么内在逻辑？”访谈中，记者问道。

“可以说，新发展格局是新发展理念的一种具体呈现。”林毅夫说，创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念可以用来指导解决构建新发展格局中的发展动力、内外联动、可持续、互利共赢等问题。

构建新发展格局，要以畅通国民经济循环为主。在林毅夫看来，这既需要有效的市场，也需要有为的政府，要发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，二者缺一不可。

“政府与市场的边界怎么划？”他又抛出一个设问。

“我个人认为，市场有效以政府有为为前提，政府有为以市场有效为依归。”他说。

眼下，世界正经历百年未有之大变局，新冠肺炎疫情全球大流行使这个大变局加速变化。林毅夫认为，打通国民经济循环中的淤点堵点，更加需要有效的市场，更加需要有为的政府。

在他看来，目前产品市场基本比较畅通，要素市场还有不少有待改进的地方。比如，如何让金融活水更好服务实体经济？如何更好发挥土地功能支持经济高质量发展？这些课题需要不断探索研究。

持续用好改革开放的关键一招

“船到中流浪更急。怎么破浪前行？”林毅夫再次设问，并作出回答——“改革开放！”

他说，改革开放是决定当代中国命运的关键一招，放眼未来，要持续用好这关键一招。他从生产、分配、流通、消费等层面提出了自己的建议。

在生产层面，林毅夫提出“两个强化”的观点，即强化产业链供应链、强化区域一体化。

“我相信，任何技术，只要我们有决心，都能攻克。”他说，在强化产业链供应链方面既要注重以改革促创新，也要打开大门搞创新，在全球范围内更好配置资源、共享资源。

京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展、黄河流域生态保护和高质量发展……林毅夫认为，我国重大区域战略不断完善，也为深化改革、扩大开放提出了新课题、创造了新空间。

在分配层面，林毅夫认为，应该在一次分配中注重公平与效率的统一，在二次分配中更加注重公平，这需要继续完善市场在资源配置中的决定性作用，让各地能够充分按照比较优势来发展，也要深化财税体制改革提高政府二次分配的能力。

在流通层面，他认为，必须加快打通流通体系中的淤点堵点，充分利用压缩审批等方式降低制度性交易成本，消除跨地区的障碍。

在消费层面，他认为，要持续增强消费信心、改善消费预期，这既需要不断提高人民收入水平，也需要更加完善的社会保障体系。

“只要我们坚持做好自己的事，不断地改革、不断地开放，在发展的过程中不断突破瓶颈和障碍，打通淤点和堵点，我们可以实现高质量发展。”林毅夫说，“而中国的高质量发展，不仅有利于中国，还将有利于世界。”

(责编：艾雯、燕勐)
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