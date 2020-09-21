英国拟重罚违反隔离规定者

英国首相鲍里斯·约翰逊19日宣布，确诊感染新冠病毒的人或者确诊感染者的密切接触者必须按规定自我隔离，如果违反规定，将面临最高1万英镑（约合87395元人民币）罚款。

约翰逊在一份声明中说，9月28日起，英格兰自我隔离规定必须得到严格执行，任何新冠病毒检测结果呈阳性或者由国民保健署通知接触过确诊患者的人，必须自我隔离，“违者将受重罚”。

他说：“战胜这一病毒的最好办法是，每个人都遵守规定，一旦有传播新冠病毒的风险，就自我隔离……新规定意味着，一旦你感染病毒或者被国民保健署检测和追踪系统要求自我隔离，就有法律义务这样做。”

英国政府介绍，首次违反自我隔离规定的人将挨罚1000英镑（8739.5元人民币）。如果是“惯犯”，罚金可能增加至1万英镑。那些威胁自我隔离职员必须返岗的雇主也将遭受处罚。

政府将会为一些低收入自我隔离者提供生病补助以外的500英镑（4369.8元人民币）补助金。

根据英国政府现行规定，人们一旦出现新冠症状或病毒检测结果呈阳性，需居家隔离至少10天，同一户的其他家庭成员必须居家隔离14天。

路透社报道，除对一些从国外返回英国的人，英国迄今没有强制执行隔离规定。

英国政府说，由于近期新冠确诊病例激增，今后可能派警察赴疫情高发区检查民众执行自我隔离规定的情况。

英国本月以来疫情反弹，连续一周单日新增病例超过3000例，英格兰北部地区和首都伦敦情况尤为严重。英国卫生部19日发布的数据显示，英国新增4422例确诊病例，为5月8日以来单日新增最高。英国新冠病亡人数迄今超过4.1万，居全球第五，排在美国、巴西、印度和墨西哥之后。约翰逊18日说，英国出现第二波疫情“不可避免”。

伦敦帝国理工学院流行病学教授尼尔·弗格森19日建议，英国可能需要重新施行一些全国性防控新冠疫情的禁令，宜早勿迟。

《星期日泰晤士报》报道，一些科学顾问建议英国政府马上施行为期两周的全国“居家令”，约翰逊可能不会接受。（杜鹃）（新华社专特稿）

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