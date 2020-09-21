专家建议英国“封城”宜早勿迟

英国一名流行病学家、政府前高级卫生顾问19日建议，英国可能需要重新施行一些全国性防控新冠疫情的禁令，宜早勿迟。

伦敦帝国理工学院流行病学教授尼尔·弗格森接受英国广播公司记者采访时说，英国正在逐步“解封”，而新冠感染人数不断增加。

英国首相鲍里斯·约翰逊18日说，不希望再次在全国范围“封城”，但是鉴于国家正面临一场“难以避免的第二波新冠疫情”，可能需要出台一些新的限制措施。

按照弗格森的看法，“我们可能需要额外措施，宜早不宜迟”。他认为，英国当前疫情发展与今年2月底疫情暴发时相似，“如果2到4周内置之不理，我们可能重见3月中旬的状况，那或将导致大量人员死亡”。

直至5月，弗格森一直在政府主要的科学顾问委员会任职。他当时因违反防疫禁令而辞去顾问职务。在他看来，政府今后可能施行的防疫禁令不必像3月那么严格。

英国近期单日新增新冠确诊病例比前一段时间翻了一番，达到大约6000例；新冠患者入院人数和感染率在英格兰北部和伦敦快速增长。英国媒体18日报道，多名内阁大臣正在考虑是否应在全国范围内二度“封城”。

在英格兰北部和中部地区，已有超过1000万人生活在某种形式的“封城”当中。比如当地政府颁布禁令，禁止走亲访友或在晚10时后光顾酒吧和餐厅。

伦敦市市长萨迪克汗18日说，对伦敦来说，更严格的疫情防控措施正变得“越来越有可能”。

英国新冠病亡人数超过4.1万，居全球第五，排在美国、巴西、印度和墨西哥之后，在欧洲居首。不过，英国眼下新冠感染率虽有上升，病亡率并未随着上升，部分原因是新增感染者以年轻人居多。

随着英格兰地区学校本月开始复课，英国新冠病毒检测能力承受考验。不少人报告，要么无法做病毒检测，要么检测点位于数百公里之外。

另一方面，一些地方政府官员担心，商业机构没有收集足够的客户信息，以备追踪感染病例或密切接触者。

英国官方数据18日显示，只有不到三分之一的人反映，他们前往酒吧或理发店时，商家会按照防疫规定留下他们的联系方式；四分之一的人说，商家从来没有要求他们提供个人信息。（田野）（新华社专特稿）

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