人民网>>国际

专家建议英国“封城”宜早勿迟

2020年09月21日09:14  来源：新华网
 

英国一名流行病学家、政府前高级卫生顾问19日建议，英国可能需要重新施行一些全国性防控新冠疫情的禁令，宜早勿迟。

伦敦帝国理工学院流行病学教授尼尔·弗格森接受英国广播公司记者采访时说，英国正在逐步“解封”，而新冠感染人数不断增加。

英国首相鲍里斯·约翰逊18日说，不希望再次在全国范围“封城”，但是鉴于国家正面临一场“难以避免的第二波新冠疫情”，可能需要出台一些新的限制措施。

按照弗格森的看法，“我们可能需要额外措施，宜早不宜迟”。他认为，英国当前疫情发展与今年2月底疫情暴发时相似，“如果2到4周内置之不理，我们可能重见3月中旬的状况，那或将导致大量人员死亡”。

直至5月，弗格森一直在政府主要的科学顾问委员会任职。他当时因违反防疫禁令而辞去顾问职务。在他看来，政府今后可能施行的防疫禁令不必像3月那么严格。

英国近期单日新增新冠确诊病例比前一段时间翻了一番，达到大约6000例；新冠患者入院人数和感染率在英格兰北部和伦敦快速增长。英国媒体18日报道，多名内阁大臣正在考虑是否应在全国范围内二度“封城”。

在英格兰北部和中部地区，已有超过1000万人生活在某种形式的“封城”当中。比如当地政府颁布禁令，禁止走亲访友或在晚10时后光顾酒吧和餐厅。

伦敦市市长萨迪克汗18日说，对伦敦来说，更严格的疫情防控措施正变得“越来越有可能”。

英国新冠病亡人数超过4.1万，居全球第五，排在美国、巴西、印度和墨西哥之后，在欧洲居首。不过，英国眼下新冠感染率虽有上升，病亡率并未随着上升，部分原因是新增感染者以年轻人居多。

随着英格兰地区学校本月开始复课，英国新冠病毒检测能力承受考验。不少人报告，要么无法做病毒检测，要么检测点位于数百公里之外。

另一方面，一些地方政府官员担心，商业机构没有收集足够的客户信息，以备追踪感染病例或密切接触者。

英国官方数据18日显示，只有不到三分之一的人反映，他们前往酒吧或理发店时，商家会按照防疫规定留下他们的联系方式；四分之一的人说，商家从来没有要求他们提供个人信息。（田野）（新华社专特稿）

(责编：苏缨翔、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved