中国内政不容任何外来干涉（钟声）

中方有坚定的意志、充分的信心、足够的能力，挫败一切外部势力干涉和“台独”分裂行径，坚决捍卫国家主权和领土完整

近日，美方执意安排美国副国务卿克拉奇访问台湾。这是继上月美国卫生与公众服务部部长亚历克斯·阿扎访台后，美国又一高官对台湾进行访问。美方此举严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，助长“台独”分裂势力嚣张气焰，破坏中美关系和台海和平稳定，中方对此坚决反对，已向美方提出严正交涉。

世界上只有一个中国，台湾是中国领土神圣不可分割的一部分。台湾问题事关中国主权和领土完整，涉及中国核心利益，是中美关系中最重要最敏感的问题。一个中国原则是中美关系的政治基础和根本前提。中方坚决反对任何形式的美台官方往来，这一立场是一贯、明确的。中方多次敦促美方慎重处理台湾问题，不与台进行任何官方往来和接触，不向“台独”分裂势力发出任何错误信号，以免干扰和损害中美关系大局。

近一段时间以来，美台互动频繁。美方大打“台湾牌”，对台军售、派官员访台等均是突出表现。有台湾媒体分析指出，美国官员频繁访台的意图显而易见：“一方面是经济利益，美方表面是跟台湾谈合作，但实则只是想单方面将台湾当成‘提款机’；另一方面是政治利益，美方妄图通过打‘台湾牌’，达到遏制中国的战略目的。”美方在台湾问题上的任性妄为，明显低估了台湾问题对中美关系的重大敏感意义，低估了中国维护国家主权和领土完整的决心意志。

台湾问题纯属中国内政，不容任何外来干涉。在台湾问题上挑战一个中国原则，就是与14亿中国人民为敌，是典型的国际背信行为。美方与民进党当局加紧勾连，频繁制造事端，严重违背其在台湾问题上所作承诺，是对中国的公然挑衅，是对中美关系的严重破坏，中方必作应有反制。9月18日开始，中国人民解放军东部战区在台海附近组织实战化演练。这是针对当前台海形势、维护国家主权和领土完整所采取的正当必要行动。

中方有坚定的意志、充分的信心、足够的能力，挫败一切外部势力干涉和“台独”分裂行径，坚决捍卫国家主权和领土完整。任何“以台制华”、挟洋自重的企图，都注定是痴心妄想、死路一条。奉劝美方充分认清台湾问题的高度敏感性，恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，立即停止美台官方往来，慎重处理涉台问题，以免严重损害中美关系和台海和平稳定。

《 人民日报 》（ 2020年09月21日 03 版）

(责编：刘叶婷、燕勐)