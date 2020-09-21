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带给世界更多信心和希望（和音）

——瞩目中国军队参加联合国维和行动30年②

2020年09月21日09:10  来源：人民网－人民日报
 

　　中国坚定不移走和平发展道路，也希望各国都走和平发展道路，愿意携手各国共同维护世界和平与发展

　　

　　2015年9月28日，中国国家主席习近平出席联合国维和峰会，宣布支持联合国维和行动的6项承诺。国务院新闻办近日发布《中国军队参加联合国维和行动30年》白皮书，首次详细介绍5年来中国政府和军队坚决贯彻落实习近平主席决策部署，言必信、行必果，以实际行动履行相关承诺，向世界表明中国作为负责任大国的担当，展现中国在联合国维和行动中的新作为新贡献。

　　中国以实际行动践行维护世界和平的庄严承诺，为联合国维和行动作出重要贡献。8000人规模维和待命部队和300人规模常备维和警队在联合国完成注册，6支维和待命分队晋升为三级待命部队；先后派遣25批维和工兵和医疗分队共7001人，参加在刚果（金）、南苏丹、苏丹达尔富尔、马里、黎巴嫩的维和行动；通过举办专业培训为60多个国家训练维和人员1500余人，通过开展扫雷援助项目为多国培训扫雷人员300余人，中国公安部培训多国维和警务人员1000余人；积极落实对非盟1亿美元无偿军事援助，支持非洲常备军和危机应对快速反应部队建设；派出首支维和直升机分队；中国—联合国和平与发展基金安排23个项目1000多万美元用于支持联合国维和行动……中国军队以服务构建人类命运共同体为目标，加大对联合国维和行动的支持和参与力度，为冲突地区实现和平发展带去更多信心和希望。

　　新时代的中国军队，已经成为联合国维和行动的关键因素和关键力量，为世界和平与发展注入更多正能量。联合国秘书长古特雷斯称赞：“中国维和官兵选拔培训坚持最高标准，他们在执行维和任务期间严格遵守联合国工作规范和纪律要求，展现了过硬的专业素质和职业操守，受到各方高度评价。”第七十四届联合国大会主席穆罕默德—班迪说：“在人员和资金方面，中国在联合国维和行动中发挥的作用越来越大。”联合国秘书长军事顾问罗伊特中将表示：“中国对维和行动的贡献值得大书特书。没有中国举轻若重、至关重要的支持，肯定没有联合国维和行动现在取得的成功。”

　　世界和平需要各国共同维护，维和行动需要多方加强合作。参加联合国维和行动以来，中国军队秉持互惠互信、合作共赢原则，先后与90多个国家、10多个国际和地区组织开展维和交流与合作，增进相互了解，交流经验做法，加强务实合作，密切双多边关系，不断提升维和能力。中国不断加强战略沟通，凝聚维和共识；分享经验做法，贡献中国智慧；深化联演联训，共同提升能力。中国成为国际社会公认的“支持维和行动与多边主义的重要力量”，充分体现出中国支持联合国事业、支持世界和平与发展事业、坚持共商共建共享的全球治理观和维护多边主义的坚定决心。

　　“和平犹如空气和阳光，受益而不觉，失之则难存。”尽管当今世界正经历百年未有之大变局，单边主义、霸权主义和强权政治冲击国际秩序，破坏国际合作，人类面临着日益严峻、不断增多的风险和挑战，但和平与发展仍是时代主题。站在重要历史节点展望未来，人类更需倍加珍惜、加倍呵护来之不易的和平。中国坚定不移走和平发展道路，也希望各国都走和平发展道路，愿意携手各国共同维护世界和平与发展。正如白皮书所指出：中国军队将一如既往支持联合国维和行动，履行守护和平的庄严承诺，给冲突地区带去更多信心，让当地人民看到更大希望。


　　《 人民日报 》（ 2020年09月21日 03 版）

(责编：刘叶婷、燕勐)
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