韩新增新冠病例近三成感染途径不明

韩国中央防疫对策本部19日数据显示，6日以来，两周内新增1883例新冠确诊病例，其中530例感染途径不明，占比28.1%，创政府4月开始收集相关数据以来最高纪录。

韩联社报道，感染途径不明患者8月中旬开始逐渐增多，所占比例本月15日起始终保持在25%以上，而当天最新数据意味着防疫部门无法确认近三成新增病例如何感染新冠病毒。

由于中秋节临近，韩国定于9月30日至10月4日放假，届时可能出现全国性大规模人员流动和亲友聚会，引发防疫部门对新一轮疫情反弹的担忧。

韩国保健福祉部第二次官姜都泰19日说，他看到媒体报道江原道和济州岛等旅游胜地酒店预约量持续增加，考虑到人们在拥挤的旅游景点接触会增加病毒感染和传播风险，希望民众“尽量不要返乡或旅行，以免中秋成为疫情蔓延的导火线”。

韩国中央防疫对策本部副本部长权埈郁18日在记者会上说，首都圈地区疫情反弹已蔓延至全国各地，韩国正面临比以往任何时刻更为严峻的危机。他提醒民众，应把当前持续蔓延的疫情视为危险信号，不能掉以轻心。

防疫部门把9月28日至10月11日的两周定为“特别防疫期”，随时可能根据疫情发展上调防疫响应级别。地方政府呼吁民众节假日尽量不要返乡，保持疫情防控高度戒备状态。

韩联社报道，尽管防疫部门建议民众过节尽量减少外出、继续配合政府的防疫工作，由于出境游停摆，选择国内度假的人有所增加。韩国各地主要度假村和酒店中秋期间客房已基本订满，全国高尔夫球场预约量也呈上升趋势。

韩国防疫部门19日数据显示，韩国单日新增新冠确诊病例已连续17天超过百例，过去24小时新增110例确诊病例和1例死亡病例，累计确诊22893例，累计死亡378例。当日新增病例中，本土病例106例，其中90例来自首都圈地区。（陆爱华）（新华社专特稿）

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