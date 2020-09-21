德国日增新冠病例创4月以来新高

德国疾控机构罗伯特·科赫研究所19日发布数据，截至当天零时，德国24小时内新增新冠确诊病例2297例。德国媒体报道，这一数据为4月以来最高值。

德国累计新冠确诊病例超过27万例，死亡病例超过9000例。德国一度控制疫情；随着边界开放和旅游重启等“解封”措施推进，疫情7月反弹，8月单日新增确诊病例突破2000例。

就舆论担忧，德国联邦卫生部长延斯·施潘认为，德国能够应对眼下局面。

他在社交媒体发文：“我们的卫生系统现正在良好应对，但欧洲的趋势令人担忧。”

施潘呼吁民众遵守防疫规定，保持社交距离，在商店和搭乘公共交通工具时戴口罩。

施潘上述说法与病毒学家亨德里克·施特雷克说法相似。施特雷克上周接受德国媒体采访时说，德国现阶段能够应对疫情，不需要在全国范围二度“封城”。

依据罗伯特·科赫研究所18日报告，德国新冠传染数R值已由一天前的1.07上升到1.16。

欧洲多国眼下疫情反弹势头不减。英国出现二度“封城”担忧；法国18日报告新增确诊病例13215例，再创新高。

德新社报道，德国暂未考虑采取边界管控措施。

疫情初期，欧洲联盟实施外部边界管控，成员国间也采取边界管控举措。防疫措施见效后，欧盟成员国6月开始取消欧盟内部边界管控，7月起逐步开放外部边界。

德国总理安格拉·默克尔19日说，疫情凸显德国校园大规模技术升级的必要，政府将为此提供60亿欧元资金支持。

德国学校现已复课。默克尔说，学校关闭期间，大量教师仓促应对远程教育。这不仅说明数字媒体和其他工具的重要性，也暴露出基础设施方面问题。

“这就是我们全速推进学校数字化的原因，我们需要让它（远程教育）成为面对面教育不可或缺的补充手段。”（陈立希）（新华社专特稿）

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