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中乌经贸关系保持强劲发展势头 

2020年09月21日08:45  来源：人民网-国际频道
 

人民网基辅9月21日电（记者谭武军）乌克兰国家统计局日前公布2020年上半年外贸进出口数据，乌克兰与中国双边贸易表现抢眼，中国不仅继续保持乌第一大贸易伙伴地位，且领先优势进一步扩大。

根据乌方统计数据，2020年上半年中乌贸易额为66.5亿美元，同比增长21.3%，其中乌对华出口30.1亿美元，同比增长92.7%。中乌双边贸易额占乌克兰外贸总额的比重，从今年一季度的10.9%上升至上半年的12.5%。

今年上半年，受新冠疫情影响，全球经济低迷，世界贸易萎缩，乌克兰外贸总额下降约10%，中乌经贸合作却逆势上扬，亮点纷呈。

中国驻乌克兰大使范先荣在接受人民网记者采访时表示，在新冠疫情全球蔓延背景下，中乌两国着力加强经济合作共克时艰。中方及时提供了多批紧急人道主义援助，向乌开放了冻牛肉、蓝莓等浆果产品市场准入，加大了乌优势产品进口，促进了物流发展，利用自身率先复苏的市场助力乌克兰克服疫情对经济的影响。中国开放的步伐不会停止，中国将始终是经济全球化、贸易自由化最有力的支撑，并将以此继续推动中乌经贸合作高质量发展。

2019年，中国成为乌克兰最大的农食品出口目的国。今年，乌克兰继续扩大对华农产品和食品出口，肉类首次实现对华出口，饲料出口增长67%，油脂出口增长28.8%，谷物出口增长10%。乌克兰对华大豆出口异军突起，上半年对华出口2.5万吨。

今年上半年，乌克兰对华出口的传统主打商品铁矿石，出口同比增长119%，乌克兰首次跃居欧亚地区对华出口铁矿石最多的国家。

中乌之间直达中欧班列的常态化运营为中乌经贸合作提供新动力。今年中国与乌克兰之间推出多趟直达班列。在“烟台—基辅”、“武汉—基辅”、“南昌—基辅”、“西安—基辅”班列顺利实现试运行后，“南昌—基辅”中欧班列开始常态化运行，每月不少于2班。更令人欣喜的是，中乌直达班列的回程货物运输已提上日程，装载乌克兰板材、葵粕等商品的回程班列有望于近期启动。中乌之间中欧班列的常态化运行，与两年来不断扩展的中乌海运集装箱定期班轮，共同有力支持了相关地区复产复工，助力中国企业保出口、稳市场。

值得一提的是，在乌中资企业克服疫情影响，保持稳步有序经营。目前，乌克兰第二大粮商、第四大海运集装箱物流商、最大的化纤厂商、最大的光伏逆变器供应商等均为中国企业。今年上半年，中国电建交付2个光伏电站、开工2个风电站。

随着乌克兰经济结构、市场结构调整和配套法律法规的逐步完善，中乌经贸合作将迎来更多机遇。乌克兰绿色电价立法改革取得阶段性成果，乌克兰可再生能源发电将进入快速发展期。乌克兰特许经营立法改革以及经营权试点项目拍卖成功，为乌基础设施建设发展提供了新模式，有助于中国企业投资和参与乌基础设施建设。乌克兰中国商会总经理奥西边科表示，中乌经济互补性强，两国战略伙伴关系不断深化，为双方加强经贸合作奠定了坚实基础。近年来，两国不断提高贸易便利化水平，两国贸易品种更加丰富，贸易额不断攀升。乌议会正在讨论修改的鼓励外国投资立法措施，将为两国扩大投资和经济技术合作带来新动力。

(责编：艾雯、燕勐)
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