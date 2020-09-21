人民网>>国际

伊朗呼吁国际社会反对美国单方面制裁

2020年09月21日08:34  来源：新华网
 

伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫19日说，美国制裁无法阻止联合国解除对伊朗武器禁运的生效，国际社会应当反对美国以制裁欺凌他国。

美国政府19日晚些时候单方面声称“恢复”联合国所有对伊制裁。

【谴责霸凌】

扎里夫接受伊朗伊斯兰共和国广播电视台采访时说，联合国对伊武器禁运10月18日终止后，伊朗在需要时可以从外国购买武器，“不相信美国制裁会是阻碍”。

扎里夫说，美国欺凌他国、施加制裁，“国际社会应当决定如何对待美方霸凌”。他说，美方得到一次纵容，就会继续欺凌他国，比如就“北溪-2”天然气管道项目及其他项目施加制裁。

“北溪-2”是俄罗斯经由波罗的海向德国出口天然气的管道，由俄德两国合建，接近完工。美国去年底制裁这一项目的施工企业。数名美国国会议员今年6月提交议案，要求增加制裁。

伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国2015年7月达成伊核问题全面协议。根据伊核协议，伊朗限制核活动，联合国、美国和欧洲联盟解除协议所涉对伊制裁。美国2018年5月单方面退出伊核协议，恢复并增加对伊制裁。

根据联合国安理会第2231号决议，联合国对伊武器禁运2020年10月18日终止。美国所提延长联合国对伊武器禁运的决议草案8月未获安理会通过。美国随即声称将“启动”第2231号决议中的快速恢复对伊制裁机制。

安理会绝大多数成员认为，美国退出伊核协议，不再是协议参与方，根本无权要求安理会恢复对伊制裁，美方企图毫无法律依据。

【单方制裁】

美国政府8月声称，经美方“启动”快速恢复制裁机制，联合国所有对伊制裁定于9月20日起“恢复”。

美国国务卿迈克·蓬佩奥19日发布声明，宣称联合国所有对伊制裁“恢复”，包括武器禁运。声明发布时间为美国东部时间9月19日晚8时（格林尼治时间9月20日零时）。

声明称，“安理会没能延长已实施13年的联合国对伊武器禁运”，美方因而“启动快速恢复制裁程序”，“几乎所有先前终止的联合国对伊制裁今天恢复”。

声明称，“如果有联合国成员国未能履行执行这些制裁的义务，美国准备以国内权力机构让（那些国家）承担后果”，美方将在今后几天宣布一系列“追究违规者”的措施。

按法新社说法，只有寥寥几个国家认为美方这一行为有效力。美联社报道，大多数国家不同意美国所谓恢复联合国对伊制裁，认为美方行为不合法。美方重要盟友也明确反对。

英国、法国和德国18日在致安理会轮值主席的信中说，9月20日以后，第2231号决议所规定的解除对伊制裁不变，任何试图恢复制裁的决定或行为没有法律效力。（吴宝澍）（新华社专特稿）

(责编：苏缨翔、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved