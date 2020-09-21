伊朗呼吁国际社会反对美国单方面制裁

伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫19日说，美国制裁无法阻止联合国解除对伊朗武器禁运的生效，国际社会应当反对美国以制裁欺凌他国。

美国政府19日晚些时候单方面声称“恢复”联合国所有对伊制裁。

【谴责霸凌】

扎里夫接受伊朗伊斯兰共和国广播电视台采访时说，联合国对伊武器禁运10月18日终止后，伊朗在需要时可以从外国购买武器，“不相信美国制裁会是阻碍”。

扎里夫说，美国欺凌他国、施加制裁，“国际社会应当决定如何对待美方霸凌”。他说，美方得到一次纵容，就会继续欺凌他国，比如就“北溪-2”天然气管道项目及其他项目施加制裁。

“北溪-2”是俄罗斯经由波罗的海向德国出口天然气的管道，由俄德两国合建，接近完工。美国去年底制裁这一项目的施工企业。数名美国国会议员今年6月提交议案，要求增加制裁。

伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国2015年7月达成伊核问题全面协议。根据伊核协议，伊朗限制核活动，联合国、美国和欧洲联盟解除协议所涉对伊制裁。美国2018年5月单方面退出伊核协议，恢复并增加对伊制裁。

根据联合国安理会第2231号决议，联合国对伊武器禁运2020年10月18日终止。美国所提延长联合国对伊武器禁运的决议草案8月未获安理会通过。美国随即声称将“启动”第2231号决议中的快速恢复对伊制裁机制。

安理会绝大多数成员认为，美国退出伊核协议，不再是协议参与方，根本无权要求安理会恢复对伊制裁，美方企图毫无法律依据。

【单方制裁】

美国政府8月声称，经美方“启动”快速恢复制裁机制，联合国所有对伊制裁定于9月20日起“恢复”。

美国国务卿迈克·蓬佩奥19日发布声明，宣称联合国所有对伊制裁“恢复”，包括武器禁运。声明发布时间为美国东部时间9月19日晚8时（格林尼治时间9月20日零时）。

声明称，“安理会没能延长已实施13年的联合国对伊武器禁运”，美方因而“启动快速恢复制裁程序”，“几乎所有先前终止的联合国对伊制裁今天恢复”。

声明称，“如果有联合国成员国未能履行执行这些制裁的义务，美国准备以国内权力机构让（那些国家）承担后果”，美方将在今后几天宣布一系列“追究违规者”的措施。

按法新社说法，只有寥寥几个国家认为美方这一行为有效力。美联社报道，大多数国家不同意美国所谓恢复联合国对伊制裁，认为美方行为不合法。美方重要盟友也明确反对。

英国、法国和德国18日在致安理会轮值主席的信中说，9月20日以后，第2231号决议所规定的解除对伊制裁不变，任何试图恢复制裁的决定或行为没有法律效力。（吴宝澍）（新华社专特稿）

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