日前，中国石化举办“中国石化在沙特”云开放日活动，主题为“为美好生活加油”。

在200多平方公里的沙漠上，上千名员工通力合作，采用三维地震勘探的方式，探寻地下油气资源。为避免白天在近50摄氏度的高温下工作，项目员工凌晨4时便出发勘探。“我很自豪能参与这样的项目，这为帮助沙特发现油气资源发挥了重要作用。”物探队放线班班长阿巴斯·塔米米说。中国石化物探队2004年进入沙特以来，先后完成了9个物探项目，赢得了业主和同行的认可。

烈日下，各类机械设备在钻井平台上开足马力运行。钻井监督负责人贝查·贝尔格策说：“我们能够拥有今天这支优秀的钻井队伍，这与中国企业的支持密不可分。”“中方人员为我们提供了许多培训和锻炼机会，进一步提升了我们的业务能力和经验，我也从中获益良多。”副司钻艾哈迈德表示，凭借高效安全的施工作业，中国石化已经成为沙特石油工程行业内响亮的品牌。

云开放日活动还介绍了中国石化在沙特的研发中心和培训中心。2017年，中国石化中东研发中心成为入驻沙特达兰技术谷的首家中国研发中心，为当地石油行业提供技术支持。中国石化沙特培训中心则于2008年开办，是中国石化在海外的第一个培训中心，旨在为沙特石油工程培养技能人才。10余年来，培训中心培养了3万多名员工。“这是我第三次到中国石化培训中心参加培训了。这里有很优秀的老师，我的业务技能得到了提升。”学员穆赫辛表示，期待自己在不久的将来能够成为一名司钻。

“这是一趟奇妙的旅程，我为拥有这样一支优秀的沙中石油团队感到骄傲。”“两国密切合作，为实现沙特‘2030愿景’提供了有力支持。”云开放日活动受到不少当地民众关注，增进了当地人对在沙中企的了解。网友哈基姆说，中国企业还参与了沙特道路、桥梁、高铁等民生工程建设，双方在经贸、医疗等领域的合作也越来越紧密，“沙中互利合作给双方带来实实在在的好处，增进了两国人民的福祉”。

（本报开罗9月20日电）

《 人民日报 》（ 2020年09月21日 16 版）

(责编：杨光宇、岳弘彬)