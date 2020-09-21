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校园传授“负责任消耗”理念(节约教育在国外)

本报驻法国记者  葛文博

2020年09月21日05:39  来源：人民网－人民日报
 

　　法国生态转型与团结部2019年的统计数据显示，法国每年在消费端人均浪费粮食29公斤，在全产业链高达155公斤。法国校园的粮食浪费现象同样严重，很多食品未拆开包装就被扔进垃圾桶。

　　为提高民众对粮食浪费问题的认识，近年来，法国政府重视在学校开展节约教育，要求中小学给学生传授“负责任消耗”理念。法国农业部要求全国旅游和农业职业学校进行必要的“反浪费”培训。

　　2016年至2018年，法国在全国40个城镇发起“千校抵制浪费”活动，参与活动的1000多个学校出台多项措施，培养学生的节约意识。比如，开展有关垃圾分类、营养学、食品包装等知识的培训；对学生用餐前后的饭菜进行称重，向学生直观展示每餐浪费的粮食量；在校园设置生态垃圾桶，方便垃圾循环利用；让学生参与组建“零浪费委员会”与“绿色巡查组”，提高学生的参与度和责任感；与企业合作开展餐盒回收业务等。据悉，此次活动平均减少了20%的粮食浪费，相当于每所学校每年节约2000欧元。

　　以这项活动为契机，法国各地纷纷在校园开展节约教育活动。2019年3月至6月，图卢兹的3所幼儿园、3所小学和1所大学采取新举措，推广节约理念。学生可根据自己的食量选择使用不同容量的餐盒；食堂分发面包的时间由饭前延至饭中或饭后，减少不必要的浪费；将未食用的水果榨汁，用作下午茶；将剩余的未开封食物委托社会环保和慈善机构，分发给有需要的人。学生家长伊莎贝尔表示，这些措施可以帮助孩子意识到食物与环境的关系，对孩子树立正确的价值观至关重要。

　　波尔多的一些学校也采取了类似措施。2019年，全市粮食浪费减少了15%至30%。波尔多市市长弗洛里安表示，今年，相关举措会在全市所有学校推广，食物浪费有望减少50%。他说，学生在学校接受节约教育后，会将节约意识带回家里，从而带动整个社会减少粮食浪费。

　　巴黎一些学校减少使用对环境影响较大的肉类，将绿色有机蔬果与植物蛋白所占比重提升至50%以上。学校食堂采用焗烤等多种方式烹调食材，受到学生欢迎。目前，许多学校都签署了《消除粮食浪费公约》，助力巴黎达成今年食品浪费减少一半的目标。

　　（本报巴黎9月20日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年09月21日 16 版）
(责编：杨光宇、岳弘彬)
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