人民网>>国际

交流经验 共促发展（国际论坛）

布萨尼·恩格卡维尼

2020年09月21日05:39  来源：人民网－人民日报
 

　　不久前，由中国非洲研究院、南非国家行政学院和中国驻南非大使馆共同主办的“2020年南非治国理政研修班”结业，来自南非各级政府的40名学员经过两周的学习和探讨，对中国的治国理政理念有了更深入的思考。

　　正如世界银行前行长金墉所说，“在过去几十年里，中国解决了8亿人口的贫困问题，这是人类历史上最伟大的故事之一”。此次研讨会的目的正是努力分享在中国发生的“伟大的故事”的实践经验并从中得到启示和借鉴。

　　南非在国家治理能力建设方面仍面临诸多挑战，例如不平等、贫困、失业等问题。南非国家行政学院正在研究和分析治国理政方面的各种经验，以帮助不断推进相关能力建设。因此，举办“2020年南非治国理政研修班”正是为了学习借鉴中国发展经验，让南非的公务员能够结合实际有效开展工作。

　　执政能力是一国执政党和政府的安身立命之本。中国共产党和中国政府在治国理政方面积累了大量经验，并形成了智慧的结晶、思想的引领。执政者需要始终将人民的利益放在首位，并深深地扎根于基层当中，保障人民的权益，忠诚地为人民服务。中国共产党正是秉持这样的理念，带领中国人民不断走向繁荣昌盛。为了实现全面建成小康社会的目标，中国开展了富有成效的行动，注重公平与效率，积累了成熟的经验。

　　我曾经多次到访中国，去过北京、上海、深圳、长沙等城市。在中国的访问经历让我深刻体会到，中国之所以能够发生巨大变化，正是因为有着中国共产党的坚强领导。中国共产党对国家发展有着清晰的愿景和科学的长远规划，中国人民十分信任并拥护中国共产党，共同为实现国家长期可持续发展而奋斗。南非正在致力于实现“新增长路线”、非盟《2063年议程》、联合国2030年可持续发展议程等发展目标，这些目标都强调实现长期可持续发展的核心地位。南非政府高度重视治国理政能力在促进减贫、经济增长、社会发展等方面的作用，相信中国的治理经验能为南非提供有益借鉴。

　　中国采取迅速行动有效控制住疫情，足见中国政府强大的领导力和有效的公共政策决策和执行能力。事实证明，中国的疫情防控举措是有效的，保护了人民的生命健康安全。南非政府及卫生工作者正在认真学习中国的成功经验，为社区感染和密切接触者建立分类数据库，动员公共力量加强筛查和病毒检测，期望借助这些措施能够尽早地控制疫情。疫情给世界带来更多不确定性，提升政府执政能力建设的重要性更加凸显，南中之间的更多交流有助于加强抗疫合作及恢复经济。

　　南非与中国建立了全面战略伙伴关系，中国已连续10年成为南非最大的贸易伙伴。两国政府正致力于巩固双边关系，同时大力推进投资和贸易领域的更广泛合作。中国一直是非洲国家的好朋友、好兄弟、好伙伴，尽己所能帮助非洲国家完善基础设施，实现经济发展。随着非中之间交流与合作不断深入，双方将为推动共同构建人类命运共同体作出重要贡献。

　　（作者为南非国家行政学院院长）


　　《 人民日报 》（ 2020年09月21日 16 版）
(责编：杨光宇、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved