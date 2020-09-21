交流经验 共促发展（国际论坛）

不久前，由中国非洲研究院、南非国家行政学院和中国驻南非大使馆共同主办的“2020年南非治国理政研修班”结业，来自南非各级政府的40名学员经过两周的学习和探讨，对中国的治国理政理念有了更深入的思考。

正如世界银行前行长金墉所说，“在过去几十年里，中国解决了8亿人口的贫困问题，这是人类历史上最伟大的故事之一”。此次研讨会的目的正是努力分享在中国发生的“伟大的故事”的实践经验并从中得到启示和借鉴。

南非在国家治理能力建设方面仍面临诸多挑战，例如不平等、贫困、失业等问题。南非国家行政学院正在研究和分析治国理政方面的各种经验，以帮助不断推进相关能力建设。因此，举办“2020年南非治国理政研修班”正是为了学习借鉴中国发展经验，让南非的公务员能够结合实际有效开展工作。

执政能力是一国执政党和政府的安身立命之本。中国共产党和中国政府在治国理政方面积累了大量经验，并形成了智慧的结晶、思想的引领。执政者需要始终将人民的利益放在首位，并深深地扎根于基层当中，保障人民的权益，忠诚地为人民服务。中国共产党正是秉持这样的理念，带领中国人民不断走向繁荣昌盛。为了实现全面建成小康社会的目标，中国开展了富有成效的行动，注重公平与效率，积累了成熟的经验。

我曾经多次到访中国，去过北京、上海、深圳、长沙等城市。在中国的访问经历让我深刻体会到，中国之所以能够发生巨大变化，正是因为有着中国共产党的坚强领导。中国共产党对国家发展有着清晰的愿景和科学的长远规划，中国人民十分信任并拥护中国共产党，共同为实现国家长期可持续发展而奋斗。南非正在致力于实现“新增长路线”、非盟《2063年议程》、联合国2030年可持续发展议程等发展目标，这些目标都强调实现长期可持续发展的核心地位。南非政府高度重视治国理政能力在促进减贫、经济增长、社会发展等方面的作用，相信中国的治理经验能为南非提供有益借鉴。

中国采取迅速行动有效控制住疫情，足见中国政府强大的领导力和有效的公共政策决策和执行能力。事实证明，中国的疫情防控举措是有效的，保护了人民的生命健康安全。南非政府及卫生工作者正在认真学习中国的成功经验，为社区感染和密切接触者建立分类数据库，动员公共力量加强筛查和病毒检测，期望借助这些措施能够尽早地控制疫情。疫情给世界带来更多不确定性，提升政府执政能力建设的重要性更加凸显，南中之间的更多交流有助于加强抗疫合作及恢复经济。

南非与中国建立了全面战略伙伴关系，中国已连续10年成为南非最大的贸易伙伴。两国政府正致力于巩固双边关系，同时大力推进投资和贸易领域的更广泛合作。中国一直是非洲国家的好朋友、好兄弟、好伙伴，尽己所能帮助非洲国家完善基础设施，实现经济发展。随着非中之间交流与合作不断深入，双方将为推动共同构建人类命运共同体作出重要贡献。

（作者为南非国家行政学院院长）

《 人民日报 》（ 2020年09月21日 16 版）

(责编：杨光宇、岳弘彬)