中拉农业合作向多元纵深发展

智利的车厘子和葡萄酒，秘鲁的牛油果和蓝莓，厄瓜多尔的香蕉和玫瑰……随着中国市场消费升级步伐加快，进口商品需求持续旺盛，中国与拉丁美洲和加勒比地区农产品贸易蓬勃发展，越来越多的拉美特色农产品跨越山海，出现在中国超市货架上。

据中国农业农村部数据，今年上半年，中拉农产品贸易额为267.5亿美元，逆势同比增长18.3%，占中国农产品贸易总额的22.9%。作为中拉“1+3+6”务实合作新框架内的重点合作领域，中拉农业合作已进入机制化轨道，朝着多元纵深方向发展。

贸易增长：满足更多市场需求

墨西哥塔巴斯科州是世界闻名的可可产地。走进森林，结满红黄绿等各色果实的可可树随处可见。当地人在这里对可可豆进行手工烘焙和研磨，制造出来的巧克力细腻可口、香醇馥郁，成为来往游客最青睐的伴手礼之一。墨西哥企业家何塞·阿拉尔孔就在这里学习到当地的传统工艺，创建了自己的巧克力品牌“爱瑞乐”。

第二届中国国际进口博览会期间，阿拉尔孔的女儿易素丽首次带着巧克力、可可粉、可可脂等多种产品来到上海。“中国消费者不断追求更高质量产品。我们虽初来乍到，但很幸运，获得了中国市场的认可。”易素丽告诉记者，进博会期间，他们与3家中国企业签订了采购协议。“目前公司已在中国设立常设机构，做好长期深耕中国市场的准备。”

2010年至2019年，从212.4亿美元到498亿美元，中拉农产品贸易总额增长134.5%。中国农业农村部国际合作司认为，贸易对调整中拉农业产业结构、丰富农产品市场具有重要促进作用，不仅为中拉人民提供了更多优质农产品，也为中拉农民增收和就业创造了更多机遇。

中国已成为智利在亚洲的最大水果出口市场。近日，“智利国家馆”在中国多个电商平台上线，智利驻华大使施密特亲自代言，向中国消费者推荐葡萄酒、蜂蜜、帝王蟹等特产。“我见证了中国市场给智利贸易带来的巨变。”施密特表示，中国食品土畜进出口商会和智利水果出口商协会已签署了合作备忘录，必将进一步巩固和深化两国水果种植与贸易合作。

“巴西从巴中贸易合作中获益匪浅。”巴西农业部长特雷莎·克里斯蒂娜表示，中国连续多年都是巴西农产品第一大出口目的地国。今年以来，在疫情严重冲击全球贸易的背景下，得益于中国需求推动，巴西农产品出口逆势增长。据巴西农业部统计，上半年，巴西对华农产品出口额占巴西农产品出口总额约40%，创下历史新高。

拉美其他国家也积极寻求开拓中国市场，寻找新商机。自2018年建交以来，中国和多米尼加致力于扩大双边贸易。多米尼加连续两年组织企业参加进博会，推广咖啡、雪茄和朗姆酒等特色产品。8月初，多米尼加哈斯牛油果正式获得对华出口许可，实现了对华出口的又一飞跃。

人才交流：学习分享知识经验

截至目前，中国已与拉美10多个国家签署了政府间农业合作备忘录，建立了部门间农业合作联委会、分委会或工作组，开办农业政策和技术培训班、农业科技研讨会，互派农业专家和技术人员，联合培养研究生等项目陆续落实。

自2014年起，中国热带农业科学院海口实验站与厄瓜多尔相关科研机构、农业种植企业开展人员互访交流等。2016年，在中国中拉青年科学家计划项目资助下，厄瓜多尔陆军理工大学教授马塞洛·帕蒂诺曾赴海口实验站访问学习一年。他说：“这是一段意义非凡的经历。我与中方技术人员充分交流知识经验，并从中国学到新技术，帮助我在厄瓜多尔更好地开展研究和实践。”

在哥斯达黎加首都圣何塞，中国科技部连续两年主办多边农业培训班，就农业发展方面的重点议题提供交流合作平台。来自哥斯达黎加、巴拿马、厄瓜多尔、墨西哥、古巴、尼加拉瓜等拉美国家的农业专家、大学教授和农场主在这里接受培训，了解最前沿的农业实践和学术动态。

“人才交流是推动拉中农业合作走向纵深的基础。”哥斯达黎加农业技术转移中心主任索洛萨诺认为，中国经验和援助项目带动更多拉美青年投身现代化农业建设，减少农村地区贫困，保障食品安全及出口，并帮助拉美国家有效应对气候变化等挑战。

总部位于墨西哥的国际玉米小麦改良中心从1974年开始与中国合作，至今已联合举办学术会议或培训30多次，超过5000名中国科研人员和研究生参加培训。中心研究员张学才表示，希望中拉农业人才交流成果能通过共建“一带一路”平台惠及更多国家，“为保障全球食物与营养安全作出更大贡献”。

技术合作：促进农业转型发展

去年2月，由中国北京大北农生物技术公司研发的耐除草剂大豆品种，获阿根廷商业化种植许可。时任阿根廷农牧渔业部部长埃切维列表示，“这对阿根廷具有重要意义，表明阿中在农业合作尤其是在农业生物技术领域合作取得突破。”

2019年，阿根廷向中方提供该国电子航海图，安装在中国远洋渔船上，进一步提升了双方渔业合作水平；中方还派遣柑橘专家访阿，开展柑橘黄龙病防治技术合作。今年，中阿在免耕直播技术、畜牧与牧草资源、肉牛养殖技术等领域的合作也在有序推进。

中国已同拉美多国设立农业技术联合实验室和研究中心，推动科技创新和技术转移。哥斯达黎加中拉农业科技联合研究中心技术研究员克里斯蒂娜说：“在中国先进技术帮助下，我们开展了农作物的组织培养、病虫害及农残检测、土壤分析、分子育种等高水平研究。技术合作促进农业转型发展，推动农产品研发创新，带动哥斯达黎加果蔬产业的全面升级。”

在古巴，运用中国技术种植的水稻平均每公顷单产5吨以上，比当地平均水平高出近40%，带动提升了当地水稻种植水平。项目为当地每年增加约500个就业岗位，也为古巴政府节省了进口大米的外汇支出。在厄瓜多尔，中厄热带农业科技研发中心为香蕉、芒果、火龙果等果树栽培及野生资源开发利用提供了良好平台。

拉加经委会副执行秘书马里奥·西莫利认为，共建“一带一路”为拉美和加勒比地区提供了巨大发展机会，“拉美国家可借此在农业等各领域发挥自身优势，加强与中国的农业合作往来。在全球经济增长受阻的背景下，拉中农业合作将继续发挥重要积极作用”。

（本报北京、墨西哥城、里约热内卢、布宜诺斯艾利斯9月20日电）

《 人民日报 》（ 2020年09月21日 03 版）

(责编：杨光宇、岳弘彬)