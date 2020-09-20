“我记得那美妙的一瞬——第四届俄罗斯经典诗歌朗诵会”成功举办

人民网讯 9月19日，“我记得那美妙的一瞬——第四届俄罗斯经典诗歌朗诵会”在线上成功举办。本次诗歌朗诵会首次尝试“录播+直播”创新模式，以互联网平台直播形式为呈现。国内外33位诗歌爱好者与三千余名观众共聚云端，分享俄罗斯诗歌带来的美妙时光。

中国著名俄罗斯诗歌翻译家北京大学顾蕴璞教授、北京外国语大学外语学院院长宁琦教授，中国社会科学院外国文学研究所研究员刘文飞教授，著名诗人翻译家北京外国语大学外国文学研究所博士生导师汪剑钊教授、北京外国语大学俄语学院刘光准教授，瞿弦和、达式常、王耀庆等著名朗诵家、著名演员，以及来自全国各大学、中学老师、同学和来自各行各业的俄语爱好者参加了本次活动。

俄罗斯驻中国大使杰尼索夫、北京俄罗斯文化中心主任卡西雅诺娃、俄罗斯著名作家、北京外国语大学名誉教授谢苗诺夫以及莫斯科国立国际关系学院的同学们也积极参与组织和录制。

教育部高等学校教学指导委员会俄语专业教学指导分委会主任委员，大连外国语大学校长刘宏在致辞中表示：“抗击新冠疫情斗争在我们每个人心中留下沉重且难忘的印记，但俄罗斯诗歌无数次印证了：善良、爱意与一切人类最美好的情感终将会战胜任何艰难险阻，让这次活动作为一面胜利旗帜，象征勇于克服一切困难。”

俄罗斯经典诗歌朗诵会由北京外国语大学俄语学院，北京外研书店和微信公众号《俄语开讲啦》共同主办，截至目前已经成功举办了三届。教育部、教育部高等学校教学指导委员会俄语专业教学指导分委会、中国俄罗斯东欧中亚研究会俄语教学研究会、北京俄罗斯文化中心对本次活动给予了大力支持。

主办方表示，未来还将不断创新朗诵会的举办方式，通过现场朗诵、音视频展示等多种方式，让更多俄语诗歌爱好者参与其中，使其成为俄语诗歌爱好者进行学习交流的有效互动平台。

(责编：崔越、杨牧)