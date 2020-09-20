纪念联合国成立75周年线上艺术研讨会举办

人民网北京9月20日电（记者庄雪雅）纪念联合国成立75周年线上艺术研讨会于19日晚举办。本次研讨会主题为“艺术与可持续发展”，与会的多国艺术家和专家学者通过视频会议，共同探讨如何依靠艺术凝聚力量、促进全球可持续发展。

中国文联副主席、中国音乐家协会主席叶小钢在主题演讲中表示，5G、人工智能等新技术已扩展到整个文化领域，日益成为文化建设的增长点。相信借助信息技术的融合与加持，优秀艺术作品的传播力和影响力将大大增强，对文化发展产生更重要的作用。

中国外文局局长杜占元以“艺术凝聚力量，文化驱动发展”为题发表演讲。他表示，应坚持全球化方向和多边主义原则，共同支持发展中国家的文化事业，助力消除发展不平衡现象。期待“多彩、平等、包容”的现代文明观成为当代艺术交流发展所蕴含的重要主题和内在价值。

联合国欧洲经济委员会执行秘书奥尔加·阿尔加耶罗瓦在演讲中介绍了联合国在当前新冠肺炎疫情背景下在文化艺术方面加强发展与国际合作的相关措施，她认为文化艺术应当和外交一样发挥重要作用，强调国际化、坚持合作，建立各国面对挑战、合作的共同对话平台，建立共同的标准、法律、经济框架，降低国际交流成本。

在随后的专题讨论中，与会嘉宾就如何以文化艺术力量凝聚社会共识、如何加强文化艺术交流互鉴、如何将可持续发展理念融入艺术教育等议题进行了讨论。与会嘉宾认为，在联合国提出的可持续发展目标中，艺术在“良好健康与福祉”“优质教育”“性别平等”“缩小差距”“可持续城市和社区”等方面都能够发挥独特作用。

会议由中国文学艺术界联合会（中国文联）和中国外文出版发行事业局（中国外文局）主办，清华大学全球共同发展研究院、中国音乐家协会、中国舞蹈家协会、当代中国与世界研究院、联合国教科文组织“一带一路”文化互动地图项目和寰宇芭蕾艺术中心承办。会议期间还进行了艺术短片《身随心舞——我们都在同一个地球》的首发播映。

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