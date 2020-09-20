约翰逊说英国第二波疫情不可避免

英国首相鲍里斯·约翰逊18日说，英国出现第二波新冠疫情“不可避免”，政府会考虑是否采取更严格的全国防疫限制措施。

【不可避免】

约翰逊当天在牛津郡迪德科特镇考察英国政府投资新建的一所疫苗生产中心。他告诉媒体记者：“我们正看到第二波（疫情）出现。我们看到法国、西班牙乃至整个欧洲出现（第二波疫情）……我担心我国完全不可避免。”

就是否会再次施行全国“居家令”的提问，约翰逊说，再度施行全国“居家令”将是“财政灾难”，他一点也不希望那样做。

不过，约翰逊说，政府会考虑是否需要实施比6人聚集上限更为严格的全国防疫限制措施。

除学校、工作场合及少数特定情况，英国14日起室内外聚集人数不得超过6人，违者可能被处以罚款。

【趋势引忧】

英国卫生部18日新冠疫情数据显示，英国新增4322例确诊病例，为5月8日以来单日新增最高，死亡病例新增27例。

英国本月以来疫情反弹，过去一周日增3000余例确诊病例，英格兰北部地区和首都伦敦情况尤为严重。英格兰西北部、中部和北部部分地区15日起不允许人们与家人以外的人聚会。伦敦市长萨迪克汗18日说，他对首都疫情“极其担忧”，可能进一步采取防疫限制措施。

英格兰公共卫生局医务主任伊冯娜·多伊尔说：“我们看到新冠病毒正在各个年龄段大范围传播的明显迹象，我对老年人住院率和重症监护率上升尤为担忧。这可能预示今后情况会糟糕得多。”

截至18日，英国累计死亡病例41732例，是全球新冠死亡人数第5多的国家，排在美国、巴西、印度和墨西哥之后。（吴宝澍）（新华社专特稿）

(责编：崔越、杨牧)