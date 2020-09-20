金斯伯格去世 美最高法院大法官“补缺”再现党争

美国联邦最高法院大法官露丝·巴德·金斯伯格18日去世，终年87岁。

分析人士解读，这名自由派女性大法官的去世打破联邦最高法院保守派与自由派大法官之间的现有格局，让美国总统唐纳德·特朗普有机会第三次提名保守派大法官，进而加速联邦最高法院“右倾”。

【出空缺】

联邦最高法院在一份声明中说，金斯伯格18日因胰腺癌转移引发的并发症去世，临终前家人陪伴左右。

联邦最高法院首席大法官约翰·罗伯茨称赞金斯伯格是“不知疲倦且坚定的正义捍卫者”，说“美国失去一位具有历史高度的大法官”。

金斯伯格1933年出生在纽约市布鲁克林区，毕业于哥伦比亚大学法学院，长期致力于维护女性法律权益、反对性别歧视。她1993年由时任总统比尔·克林顿提名成为联邦最高法院大法官，是联邦最高法院历史上第二位女性大法官。

金斯伯格近年饱受癌症折磨，健康状况受到关注。一些自由派人士在时任总统贝拉克·奥巴马第二任期伊始呼吁金斯伯格自愿退休，以便奥巴马在任内提名一名更年轻的自由派大法官，但金斯伯格拒绝退休。依照规定，大法官可履职至去世或自愿退休。

【引党争】

联邦最高法院大法官在推动形成美国诸多热点议题的政策上扮演重要角色。

分析人士认为，作为联邦最高法院4名自由派大法官之一，金斯伯格去世将使联邦最高法院保守派和自由派大法官呈现“5比3”的格局，让谋求连任的特朗普有机会第三次提名保守派大法官。距离美国总统选举日不到两个月，金斯伯格去世引发的民主、共和两党大法官提名战及其结果可能对选情产生重要影响。

美国国会参议院多数党（共和党）领袖米奇·麦康奈尔18日晚在一份声明中说，参议院拟就特朗普提名的大法官人选投票。

麦康奈尔发表声明前，参议院少数党（民主党）领袖查克·舒默在社交媒体推特发文，呼吁参议院在选举过后再填补金斯伯格留下的空缺。

舒默援引麦康奈尔2016年选举年期间在联邦最高法院保守派大法官安东宁·斯卡利亚去世后发表的声明说：“美国民众在挑选替任大法官方面应当有话语权。因此，这一空缺应该在选出新总统后再填补。”

斯卡利亚2016年2月去世，替任大法官直到特朗普2017年就任总统后才获任命。

曾经在联邦最高法院供职的华盛顿大学法学院教授丹尼尔·埃普斯说，特朗普提名、参议院投票确认替任大法官的过程可能需要一个月左右，特朗普可能提名一名女性保守派人士出任大法官，借此巩固他的保守派“票仓”。（闫洁）（新华社专特稿）

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