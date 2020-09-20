美国单方面恢复对伊朗的联合国制裁 英法德明确反对

人民网华盛顿9月19日电（记者 李志伟）当地时间19日，美国国务卿蓬佩奥宣布，美国恢复所有针对伊朗的联合国制裁措施。分析人士认为，美国单方面启动对伊朗“快速恢复制裁”，意在延长武器禁运，伊朗核问题全面协议面临严峻挑战。

蓬佩奥表示，8月20日，美国将伊朗严重不履行伊核协议的情况通知了安理会主席，该通知触发了“快速恢复制裁”机制为期30天的流程。“快速恢复制裁”于美东时间9月19日晚8点生效。

蓬佩奥在声明中指责伊朗违背伊核协议，并声称联合国安理会“不作为”，为伊朗10月18日购买各种常规武器铺平道路。美国采取行动，以阻止这种情况发生。美国启动对伊朗“快速恢复制裁”，恢复所有先前终止的联合国制裁，包括武器禁运。

蓬佩奥还表示，在未来几天，美国将宣布一系列附加措施，以加强实施制裁并追究违反者的责任。“我们对伊朗政权的极限施压将一直持续到伊朗与我们达成一项全面协议。”他说。

伊朗2015年7月与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制核计划，国际社会解除对伊制裁。安理会随后通过认可伊核协议的第2231号决议。决议规定，联合国对伊武器禁运定于2020年10月18日终止。

蓬佩奥8月通知安理会，美方将“启动”恢复联合国对伊制裁程序。美方这一举动受到绝大多数安理会成员“孤立”。2231号决议规定了“快速恢复制裁”机制，但只有伊核协议参与方才可以启动该机制。美国于2018年5月已经退出伊核协议，从而丧失了协议参与方资格。

英、法、德三国外长8月20日发表联合声明，表示“美国不再是协议参与国”，对美方此举表示明确反对。俄罗斯外交部副部长里亚布科夫也表示，美国在安理会启动“快速恢复制裁”是“荒谬的”，缺乏国际法和政治依据。

分析人士评论说，美启动“快速恢复制裁”意在延长对伊武器禁运。美国退出协议后已丧失协议参与方资格，其强行推动安理会启动“快速恢复制裁”机制的逻辑荒唐透顶。不论是企图延长对伊武器禁运、还是启动“快速恢复制裁”机制，都是美国枉顾国际法和国际准则，进行长臂管辖和霸权主义的体现。

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