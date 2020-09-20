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2020年“汉语桥”全英大区赛线上举行

2020年09月20日08:53  来源：人民网-国际频道
 

人民网伦敦9月19日电（记者 强薇）第十九届“汉语桥”世界大学生中文比赛全英大区赛9月19日在线上举行。本次大赛的主题为“天下一家”，这也是“汉语桥”首次在网络上举行，数百名观众在线观赛。

据主办方介绍，受疫情影响，原定于今年4月举行的比赛最终决定以网络形式举行。为此，无论是组委会和评委，还是参赛选手和指导老师，都面临着一定的困难。今年的比赛以“2分钟自制视频”替代了原有的“即兴问答”环节，选手们需要在一周内制作汉语学习小故事相关的视频；一些选手住在宿舍，网络信号不稳定，也没有足够的空间进行排练和表演，指导老师就将自己家的房间改造成“赛场”，让选手排练、参赛……在短短四个星期的时间里，一场线下的比赛就被成功地搬到了线上。

中国驻英国大使刘晓明在大赛致辞中表示，本次比赛的主题是“天下一家”，这个主题在今年尤显重要。年初以来，突如其来的新冠肺炎疫情席卷全球，世界各国守望相助，风雨同舟，汇聚起全球团结抗疫的强大合力。这场疫情让我们深刻地认识到，人类是一个休戚与共的命运共同体，不论国籍、种族、肤色、语言，我们同属“天下一家”。刘晓明说，希望大家努力学好中文，做促进中英友谊的友好使者，做打造“天下一家”的参与者，做构建人类命运共同体的贡献者。

经过激烈的角逐，最终，伦敦大学亚非学院学生杨明获得了大赛的特等奖，利兹大学学生吴芮慈获得一等奖，考文垂大学的陆雨薇和赫瑞瓦特大学的罗斌获得了二等奖。他们四人也将代表英国赛区参加全球复赛及决赛。值得注意的是，二等奖获奖者罗斌的双胞胎兄弟欧文，也参加了本次大赛，并获得最佳口才奖。孪生兄弟同场竞技，这在全英大区赛比赛历史上尚属首次。

“汉语桥”世界大学生中文比赛由中国教育部中外语言交流合作中心主办，是世界各国大学生展示汉语水平、中华文化知识及才艺技能的权威性国际赛事，是世界人文交流领域的知名品牌活动，旨在激发各国青年学生学习汉语的积极性、增强世界对汉语及中华文化的了解。自2002年开赛以来，每年一届，吸引了来自全世界150多个国家，140多万名青年学生参赛。

(责编：崔越、杨牧)
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