促进稳定发展 实现长治久安

中国国务院新闻办9月17日发表《新疆的劳动就业保障》白皮书，从新疆劳动就业的基本状况等六个方面，全面反映新疆把促进劳动就业作为最大的民生工程、民心工程、根基工程的一系列举措，真实记录新疆实施积极的劳动就业保障政策有力维护了各族群众劳动就业基本权利的客观事实。

接受本报记者采访的外国专家认为，新疆的劳动就业保障政策及其实践，符合中国宪法法律，符合国际劳工和人权标准，契合新疆各族人民过上美好生活的强烈愿望，为实现新疆社会稳定和长治久安打下了坚实基础。

“就业是最大的民生，人民幸福生活是最大的人权。”坦桑尼亚《卫报》国际版主编本杰明·麦格纳表示，白皮书用数据和事实反映了中国新疆的真实民生状况。中国政府做好劳动就业工作，保障各族人民劳动就业权利，发展和改善民生，促进社会和谐稳定。“特别是对困难群体进行有针对性、因地制宜的帮扶让人印象深刻，白皮书中提到的建立乡村‘卫星工厂’、‘扶贫车间’、农村劳务合作组织、产业（工业）园区等，是吸纳就业、减贫扶贫的好措施。”

埃及贝尼苏韦夫大学政治学教授娜迪娅表示，自改革开放以来，中国新疆的经济社会发展取得了长足进步。中国政府在财力、物力、人力等方面给予强有力的支持，新疆采取多项措施不断提升公共服务，通过加强基础设施建设、发展教育事业、拓宽就业渠道等方式，让新疆广大劳动者实现体面劳动，创造美好生活。

“白皮书再次用事实和数据证明了中国政府对新疆人民追求幸福生活的关怀与支持，新疆在促进就业、扶贫和改善民生等多方面的工作成绩可圈可点。”巴基斯坦《每日邮报》社长兼总编辑马克东·巴伯去年曾访问新疆，发现许多创业者受到政府政策扶持，越来越多的当地人通过教育和技能培训获得一技之长。巴伯认为这些举措成效显著、顺应人民期望，促进了新疆繁荣发展，提高了当地民生水平，也为地区稳定和安全作出贡献。

泰国玛希隆大学中国与全球化亚洲研究系常务副主任元德认为：“中国政府着力在尊重劳动者意愿、保护劳动者权益、改善劳动环境和条件、体现劳动者价值上下功夫，保障各族劳动者在自由、平等、安全和有尊严的条件下工作，有力促进了广大劳动者体面就业，新疆城镇登记失业率近年来保持在3.5%以下就是一个很好的证明。《新疆的劳动就业保障》白皮书对新疆地区进一步推进稳定和发展、实现长治久安具有重要指导意义。”

一段时间以来，国际上一些势力无视中国为保障人权所作巨大努力，搞人权双重标准，这遭到了国际社会有识之士的坚决反对和驳斥。

埃及前驻华大使穆罕默德·贾拉尔多次到访新疆。他认为，西方媒体经常伪造或歪曲关于新疆的事实，企图抹黑中国以达到遏制中国发展的政治目的，“少数民族的权益在中国受到很好保护”。

娜迪娅表示，近年来，美国等少数西方国家利用人权、种族和宗教等借口，诋毁新疆反恐、去极端化措施。事实上，新疆在过去几年中接待了大量的外国游客和国际组织、媒体、外国专家学者等考察团，人们可以看到新疆形势稳定、社会安全、各民族宗教信仰自由，许多人脱离了贫困。这份白皮书用实例和数据，展现了中国政府支持新疆发展，在保障人民相关权利方面作出的重要努力。

“‘让所有劳动者体面劳动，进而实现人的全面发展’，中国政府始终践行国际劳工组织的重要倡议。”麦格纳说，无数事实向抹黑新疆、抹黑中国民族政策的人证明，新疆始终以发展促进人权，以教育培训、能力建设、劳动就业等多方面举措帮助百姓摆脱贫困。“中国在有效预防和打击恐怖主义、极端主义的同时，促进新疆社会稳定和民生改善，确保新疆各族人民同全中国人民一道迈入全面小康社会的努力有目共睹。”

（本报北京、约翰内斯堡、开罗、伊斯兰堡、曼谷9月19日电，记者龚鸣、吕强、周輖、丁雪真、赵益普）

《 人民日报 》（ 2020年09月20日 03 版）

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