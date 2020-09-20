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王毅同巴西外长阿劳若通电话

2020年09月20日05:26  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京9月18日电  （记者杨迅）2020年9月18日，国务委员兼外长王毅应约同巴西外长阿劳若通电话。

　　王毅表示，习近平主席同博索纳罗总统去年成功互访，疫情发生以来多次通电话、互致信函，为两国关系发展指明了方向。下阶段，双方应进一步落实好两国元首重要共识，适应疫情长期化、防控常态化的新形势，着眼“后疫情时代”，牢牢把握中巴关系友好合作主基调，推动两国关系稳步前进。

　　王毅说，中巴同为重要新兴市场国家，没有根本利害冲突，合作远大于竞争，共识远大于分歧。中巴作为大国，都奉行独立自主，坚持和平发展，尊重对方的国家主权和领土完整，这是两国关系的政治基础。中方愿同巴方继续加强国际地区事务中的协调合作，维护两国共同利益，维护国际法权威，高举多边主义旗帜，推动国际关系民主化，推动国际秩序朝着更加公正和合理的方向发展。

　　王毅表示，面临疫情带来的严重冲击，两国务实合作逆势增长。这充分表明中巴关系基础深厚，韧性强劲，互惠互利，两国经济互补优势明显，发展潜力巨大。中国将继续为巴西优质农产品开放市场，欢迎巴西参加第三届中国国际进口博览会。中方愿同巴方扩大油气、电力、矿业、基础设施建设等领域投资合作，同时打造中巴科技创新合作“新高地”，培育数字经济、清洁能源、智能农业、远程医疗、智能城市、5G通信、大数据等新合作平台，推动两国产业升级和数字化转型。在做好疫情防控的同时，中巴两国也应建立人员往来“快捷通道”、货物流通绿色通道。

　　阿劳若感谢中方向巴西提供抗疫物资援助，表示巴方愿同中方进一步加强在疫苗研发、生产等领域的合作。阿劳若说，巴方高度重视对华关系，愿同中方落实好两国领导人共识，充分发挥现有合作机制作用，深化农业、贸易投资、环保、清洁能源、数字经济等领域务实合作，早日重启各领域人员交往，加强在国际地区事务中的协调，推动中巴全面战略伙伴关系迈上新台阶。


　　《 人民日报 》（ 2020年09月20日 03 版）
(责编：牛镛)
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