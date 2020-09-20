中方对中美关系的立场一以贯之（钟声）

中美关系的明天，取决于今天的正确选择和行动，离不开各方对历史经验的吸收、对历史教训的记取。把握好中美关系发展的正确方向，需要以两国人民和世界各国人民根本利益为念。美方应当构建客观理智的对华认知，制定理性务实的对华政策，采取有利于双边关系重回正轨的行动

“历史长河奔腾不息，有风平浪静，也有波涛汹涌。我们不惧风雨，也不畏险阻。”面向世界、面向未来的中国，坚定不移走和平发展道路，坚定不移维护世界和平、促进共同发展。尽管美国一些政客出于冷战思维和意识形态偏见，想方设法遏制中国发展、不择手段阻碍中美交往，但中国坚定站在历史正确的一边，沉着冷静、从容自信。中国在应对风浪中迸发出强大力量，彰显了坚持以国家核心利益为底线维护国家主权、安全、发展利益，坚定捍卫国际公平正义的决心和意志。

中美关系目前面临的困难完全是美方一手造成的，其目的就是企图阻断中国的发展进程，为此甚至不惜一再突破底线。近一个时期以来，美国一些政客持续炮制攻击抹黑中国的言论，一再升级挑衅中国的行径。从肆意诋毁攻击中国共产党和中国的政治制度，到泛化“国家安全”概念打压中国企业，从对中国媒体驻美机构和人员的正常新闻报道活动无端设限、无理刁难，变相大量“驱逐”中方媒体记者，到对中国在美留学人员进行任意盘查、滋扰甚至非法扣留……美国极端反华政客蓄意破坏中美关系，公然开历史倒车。正如美国前驻华公使、尼克松总统首席中文翻译傅立民所说：“他们似乎铁了心要维持自己的超然地位——不是通过改正问题和强大自身，而是通过给中国下绊子、上铐子，来达到目的。”用霸道行径维护霸权，已经让美国成为现行国际秩序的最大破坏者，站到了历史潮流和国际社会的对立面。

全球化时代，国与国之间应该用战略互信寻求共赢，而不是用战略威胁互相钳制，这是国际社会普遍共识。互尊互信，有利于创造机遇、共同发展。霸道欺凌，无异于四面树敌、自我孤立。可笑的是，美国一些政客站在历史错误的一边无休无止地进行拙劣表演，幻想着用谎言和大棒就能改变中国，但终究是蚍蜉撼树、螳臂当车。

美国同中国打交道也不是一天两天了，面对外部压力，中国什么时候低过头、弯过腰？！70年前，美军把战火烧到鸭绿江边，正在从一穷二白、百废待兴中艰难起步的新中国，毅然作出重大历史抉择，不畏强敌、保家卫国、捍卫和平、维护正义。30多年前，美方挑头对中国进行大规模制裁，美国国会通过20多项干涉中国内政的议案，但中国在原则问题上毫不妥协，用实际行动表明“中国度量是够大的，这点小风波吹不倒我们”，中国“抵抗制裁是够格的”。针对美方当前的种种霸凌行径，中方多次公开阐明原则立场，已经并将继续作出必要回应：中国无意挑战或取代美国，无意与美国全面对抗，但中国绝不会吞下损害自身核心利益的苦果。

中国对发展中美关系的政策立场一以贯之，保持高度的稳定性和连续性。中方致力于同美方发展不冲突、不对抗、相互尊重、合作共赢的关系，从来不会主动挑起事端，始终保持最大限度克制。历史和现实都表明，只要坚定不移走中国特色社会主义道路，永远把国家和民族的前途命运掌握在自己手中，就不会被任何外部势力所压倒。中国不惧任何极限施压，愿意以谈促和，也敢于以战止战。世界有目共睹，在百年一遇的新冠肺炎疫情考验面前，中国展示了14亿人民团结一心、众志成城所激发的坚不可摧力量，足以证明中国无畏艰难险阻，总是能够不断在磨难中成长、从磨难中奋起。

美国一些政客违背历史潮流、试图维持单极霸权之举不得人心，如任其发展，国际法治、公平正义和平等互信都将受到践踏，世界将永无宁日。面对美国一些政客的横冲直撞、蛮横无理，中方作出坚定而又理性的回应，那就是维护多边主义，维护国际公平正义，维护广大发展中国家合法权益。

中美关系的明天，取决于今天的正确选择和行动，离不开各方对历史经验的吸收、对历史教训的记取。把握好中美关系发展的正确方向，需要以两国人民和世界各国人民根本利益为念。美方应当构建客观理智的对华认知，制定理性务实的对华政策，采取有利于双边关系重回正轨的行动。

《 人民日报 》（ 2020年09月20日 03 版）

(责编：牛镛)