从保加利亚的酸奶、希腊的橄榄油、波兰的牛奶，到捷克的啤酒、匈牙利的葡萄酒“托卡伊”，中东欧国家农产品不断走进中国百姓家庭，丰富了人们的餐桌，也成为了解中东欧国家风情的一扇窗。受自然条件和历史因素影响，中东欧国家对农业发展尤为依赖。农产品贸易在中国与中东欧国家合作中占突出地位，农业也是双方重点合作领域之一。

今年以来，受新冠肺炎疫情冲击，中东欧各国农业生产及对外贸易渠道受到不同程度的影响，损失严重。随着中国抗击新冠肺炎疫情斗争取得重大战略成果，经济发展稳定转好，带动了中东欧农产品贸易的恢复，中国市场成为中东欧农产品出口新增长点。

对华出口 逆势上扬

沃维奇县是波兰重要的乳制品生产地之一，距离中欧班列蓉欧线终点罗兹站不到100公里，每年这里会有600多个集装箱、价值1000万欧元的奶制品销往中国。得益于中国市场的增长，波兰乳制品对华出口量增长迅猛。

疫情暴发后，欧洲对乳制品需求量急剧下滑，这对严重依赖欧洲市场的波兰乳制品产业造成巨大冲击，很多奶农不得不减少存栏量以控制损失。沃维奇地区牛奶合作社销售经理希蒙·马科斯说：“疫情使我们储存和运输乳制品的成本增加了约两成，很多养牛大户濒临破产，如果没有中国市场，我们的损失会更大。”

今年上半年，波兰对华牛奶和奶油出口量增加25%，乳清粉出口量增加1.6倍，实现逆势上扬。波兰牛奶商会主任玛丽兹耶夫斯卡说：“波兰乳制品以其绿色健康的品质、独特的口味在中国广受欢迎。面对疫情和贸易保护主义上升带来的挑战，中国成为我们重要的出口方向，预计未来也会如此。”

中波农产品贸易实现逆势上扬，得益于中欧班列在疫情防控期间发挥的独特作用。中欧班列冷链运输设备适合畜产品、果蔬和奶制品运输，相对于空运和海运，具有运费和时间优势，成为当前保障中国与中东欧农产品贸易的一大亮点。今年8月，中欧班列开行列数和发送箱数再创历史纪录，同比分别增长62％和66％。

波兰华沙商会会长特拉契克说：“2019年，中国与中东欧17国的农产品贸易总额超过14亿美元，这个数据对我们非常重要。在疫情冲击下，产业链比较脆弱的农牧业受重创，中国市场显得更为重要。应充分利用中欧班列优势，积极探索中东欧国家和中国农产品贸易合作的新途径。”

“云端”发力 “抱团”入市

9月17日，2020中国—中东欧国家特色农产品云上博览会在山东潍坊开幕，近百家中东欧企业入驻线上展馆，10余个国家的驻华使节参与直播推介，超过650万名观众“云端”参展。

2020年是“中国—中东欧国家农业多元合作年”。受疫情影响，一些农业合作项目被迫推迟，一些展会不得不取消，然而线上贸易合作持续升温，有力推动了双边贸易发展。今年上半年，中国与中东欧国家农产品贸易额达7.3亿美元，同比增长8.2%。

据保加利亚媒体报道，该国葡萄酒产业因受疫情影响面临困境，葡萄酒消费量和出口量均减少。令人欣喜的是，过去3个月来，葡萄酒在线贸易出现转机，许多葡萄酒网店兴起，尤其是来自中国的网上订单增长明显。

中国与中东欧国家农产品线上贸易的发展，离不开近年来一系列平台的搭建。2018年11月，中东欧“16+1”农产品和其他产品电商物流中心与展示馆在深圳盐田港正式启动，通过B2B开展跨境农特产品贸易；2019年2月，首个中国—中东欧国家电商展示中心在保加利亚第二大城市普罗夫迪夫揭牌；2019年4月，京东超市“匈牙利国家馆”线上开馆，吸引众多粉丝前来购物……

每年6月在宁波举办的中国—中东欧国家投资贸易博览会今年走上“云端”，通过贸易对接会、直播带货等一系列活动，中东欧企业依旧能拓展中国市场。6月中旬，中国—中东欧国家中小企业复工复产视频信息交流与洽谈会举行，157家中方企业、135家中东欧国家中小企业和政府机构通过线上交流的形式，共商“后疫情时代”复工复产合作，共签署近70项合作协议或合同，涉及工业制造、贸易投资、农业、旅游、人文交流、医疗卫生等领域。

保加利亚中国与中东欧国家农业合作促进联合会会长瓦西尔·葛磊夫表示，政府搭建的电子商务平台汇聚了相关食品及农产品协会，“为中东欧相对分散的农户通过电商‘抱团’进入中国市场、打响品牌铺设了一条捷径”，“中国—中东欧国家农业合作潜力大，互补性强。中东欧国家在食品等领域执行欧盟标准，价格却相对较低，我们坚信‘中东欧制造’在中国市场前景看好。”

农技合作 共同提高

近年来，中国与中东欧国家在农业交流、投资、科研领域的合作也取得很大进步。首个中国—中东欧国家农业合作示范区落户保加利亚，重点就农业科研、农机、种植、养殖、加工全产业链等领域展开合作；首个中罗农业科技园在罗马尼亚投入使用，包括智能LED植物工厂和轻简化节能日光温室……

“中国与中东欧农业合作是互利共赢、双向互补的。中东欧拥有悠久的农业传统，无论在精细管理还是农业技术上，都有独特之处。波兰的水果加工技术、罗马尼亚的蔬菜科技、匈牙利的畜牧业养殖水平等，都长期居于欧盟前列，农业技术合作将共同提高我们的农业综合生产能力。”葛磊夫说。

在罗马尼亚布加勒斯特农业科学与兽医学大学中罗枣联合重点实验室里，有一棵来自中国陕西的枣树。自1996年在此扎根以来，罗马尼亚的农业专家们在这棵枣树上嫁接培植出了十几个新品种。当年把这棵枣树带到罗马尼亚的布加勒斯特农业科学与兽医学大学副校长弗洛林·斯坦尼卡说，农业合作一直是中罗两国友谊的见证，“未来在中东欧农产品生产中，中国的资本和市场将起到越来越重要的作用，这是毋庸置疑的”。

（本报华沙9月19日电）

《 人民日报 》（ 2020年09月20日 03 版）

(责编：牛镛)