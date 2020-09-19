美媒：西方媒体有关中国的各种说法危及世界和平

美国《人民的世界》9月16日文章，原题：（西方）媒体有关中国的各种说法危及世界和平 近几个月，美国民众接连不断从电视、社交媒体甚至脱口秀节目中看到讨论中国“侵略性”行为的新闻。特朗普政府不遗余力诋毁中国。这应引发一个重要思考：为什么是现在？鉴于目前美国和世界其他地方发生了那么多重要的事——美国如今是疫情中心且一场大规模抗议浪潮震动全美，为何突然把焦点放在这些有关中国的老话题上？我们应审视一下当前（西方）媒体的说法并调查起源。

不妨从新疆地区开始。西方常提及“集中营”。既然这种说法被一些所谓“可靠”媒体一再报道、被西方政客反复提及，证据肯定是充分的。但调查后发现，它们几乎都指向一个叫阿德里安·曾兹的人的“研究”。事实上，最近很多关于新疆的报道干脆把他的话当成事实，或把他作为“新疆问题专家”采访。那曾兹是何许人也？稍微了解一下就会发现，此人被当成权威广泛引用是多么奇怪。这个德国人唯一真正的专长是福音派神学，目前在欧洲文化与神学学院工作。他还是个反共分子，与极右翼智库紧密合作。他对中国没有专业知识、从未到过新疆，却创造出“研究”。

另一常被引用的与中国有关的新闻来源是自由亚洲电台。稍微了解一下就会发现它是由美国政府资助的，是众所周知的中情局宣传行动的一部分。其成立的目的就是破坏社会主义国家。

若你读的新疆报道里没引用上述两个消息来源，也许提到的是“世维会”。实际上，该组织得到美国国家民主基金会资助，后者获得美政府拨款。该基金会长期资助那些支持美国利益的组织，以“民主”名义破坏西方“敌人”的稳定。

若对某国的指控主要来自极右福音派和美政府资助的组织，怎么能被当成公正的证据呢？但对一些西方国家来说，似乎能用它们抨击中国就够了。

针对中国处理极右翼和恐怖主义方式的指责，看看美国如何处理此类问题尤显重要。美国的“反恐战争”使阿富汗和伊拉克遭彻底破坏，平民死亡数十万。美国在中东和非洲参与的几场冲突虽未公开宣战，但常进行轰炸、暗杀。美国还管理着多个特定场所关押穆斯林武装人员并实施酷刑。美国用更多暴力来打击暴力，中国则用教育和扶贫来反击暴力。因此，美国及其盟友没有道德高地来抨击中国打击极端主义的努力。

另一关注点是香港局势。香港分裂主义运动的头目多次与美共和党政客会面。分裂分子采取很多不必要的暴力手段，可由于他们为美国利益服务，西方媒体将其视为英雄。但民调显示，绝大多数香港人不希望分离。称多数香港人希望被“解放”的说法根本不是事实。

再看下南海问题。美媒充斥着对中国在该海域行动的指责。实际上，这些由来已久的争端应在中国与邻国之间解决，而非由别国插手。但美国及其盟友以保护南海自由贸易为名派出军舰威胁中国。想象一下，若中国军舰在美国沿海军演，会引起多大愤怒。

我们已认清这些报道的不靠谱和虚伪。但西方媒体为何现在说这些？简单答案是，美国资本主义经济在衰落，应对疫情失败加剧衰落。而中国社会主义经济继续增长，预计2025年在全球经济的份额将超过美国。这个现实是反华宣传抬头的一大原因。前面三种说法都在破坏中国经济方面扮演角色。针对这些特定地区，美国显然意在破坏中国增长。进步人士与和平拥护者都有责任予以揭穿，并敦促美国民众避免陷入另一场灾难性战争。（作者丹尼尔·连肯，乔恒译）

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