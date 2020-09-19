中国常驻维也纳联合国代表王群大使就联合国成立75周年接受中新社专访

图为中国常驻维也纳联合国代表王群大使。中国常驻维也纳联合国和其他国际组织代表团供图

中新网柏林9月19日电 (记者 彭大伟)中国常驻维也纳联合国代表王群大使日前就联合国成立75周年接受了中新社记者专访。以下为详细内容：

一、王大使您好，维也纳是继纽约和日内瓦之后联合国的第三个总部，也是国际原子能机构、联合国工发组织、欧佩克等重要国际组织所在地，在全球裁军与军控、和平利用核能、禁毒与打击犯罪、和平利用外空、工业发展、能源合作等领域发挥着重要作用。请问近年来中国为推进维也纳多边议程、促进相关领域全球治理作了哪些努力？

答：维也纳是历史悠久的多边外交舞台，也是备受青睐的国际谈判磋商之都，同时它还见证了中国践行多边主义、推进多边议程、促进全球治理的历程。从军控防扩散、全球战略安全到解决国际热点问题，从全球社会治理到绿色工业化和可持续发展，再到外空和网络安全等新疆域问题，中国都积极参与其中并发挥重要作用。

大家不会忘记，维也纳历史上达成了《维也纳外交关系公约》等里程碑式的国际法律文件，5年前，还达成了伊朗核问题全面协议。中方在谈判中就铀浓缩和阿拉克重水反应堆改造等核心问题提出中国方案，王毅外长在谈判最后一周三度风尘仆仆奔赴维也纳，为全面协议的最终达成作出重要贡献，而全面协议也成为践行多边主义解决国际热点问题的范例。

在维也纳，我们坚定维护国际核不扩散体系，与各方携手支持伊核全面协议，着眼的是建设持久和平、普遍安全的世界。我们大力支持工发组织，推进绿色工业化和工业4.0建设，带动广大发展中国家推进可持续发展，着眼的是建设共同繁荣的世界。我们与联合国外空司密切合作，广邀各方共享中国航天发展机遇，展示绚烂多姿的中国文化，着眼的是建设开放包容的世界。我们积极推动核能发展、增进核安全，着眼的是建设清洁美丽的世界。

因此，中国在维也纳的多边外交工作，是中国特色大国外交的一个缩影，总的目标就是要推动构建人类命运共同体。

二、您到任之初曾表示，“世界比以往更需要多边主义，更需要联合国和多边国际组织。维护基于规则的国际秩序，关乎全人类的利益。”如今，人类面对疫情等诸多全球性挑战叠加，是否更加凸显多边主义和以联合国为核心的国际体系的重要性？中方如何看待这个体系，对于维护或改进这个体系有何主张？

答：确实，当前百年变局和新冠肺炎疫情叠加，给人类社会带来全方位的冲击，现有的诸多全球性挑战也更趋复杂严峻。面对这些挑战，没有任何一个国家可以独自应对，多边主义是我们唯一的选择、唯一的出路和唯一的正确方向。各方应以纪念联合国成立75周年为契机，共同践行多边主义，坚定支持以联合国为核心的国际体系，坚决维护以国际法为基础的国际秩序。

今年以来，我们看到包括美国前国务卿基辛格、前世行行长佐利克等不少战略家都站出来大声疾呼，敦促各方捍卫多边主义、应对共同挑战。为什么？正是因为美国值此危机时刻仍肆意“甩锅”、鼓吹“脱钩”、任性“退群”，甚至试图建立排他性同盟。这些开历史“倒车”的行为严重冲击着多边主义和现行全球治理体系。

二十世纪以来人类百余年历史已一再证明，多边主义是国际体系发展进步的重要动力。在二次世界大战废墟上建立起来的联合国，承载着世界人民对美好未来的向往。广泛的国际参与赋予联合国普遍性和代表性；主要大国的共同参与强化了联合国的权威性和行动力；集体安全机制的建立为维护全球和平与安全发挥着关键作用；以国际法为基础的国际秩序使得各方拥有共同的行为准则。相较之下，一战后成立的国际联盟由于未能吸引大国共同参与，也未建立有效的集体安全机制，于是很快陷入失败。

75年来，联合国为维护世界和平、促进可持续发展发挥着至关重要的作用。在联合国引领和协调下，全球总体保持和平与稳定，新的世界大战得以避免，不少局部冲突得到控制，千年发展目标和可持续发展议程稳步推进，人权事业不断进步，国际规则意识深入人心，联合国宪章精神成为人类不断追求和平与发展进步事业的不竭动力。

鉴往知来，面对当今诸多全球性挑战和极个别国家的倒行逆施，我们唯有更加坚定地支持多边主义。对中国而言，流水不争先，争的是滔滔不绝，防的是枯竭断流。令我们高兴的是，现在捍卫多边主义已成为国际共识和浩浩荡荡的时代潮流，滚滚向东，不可阻挡。

三、现在国际上有个别声音鼓噪中国是“修正主义大国”、试图利用自身实力上升的优势篡改国际规则，破坏国际体系。您怎么看待这种言论？

答：毋庸讳言，国际规则和国际体系正遭受单边主义、保护主义和霸凌主义的严重冲击，面临着联合国成立75年以来最严峻的挑战，这给世界带来的威胁不言而喻。但到底谁才是现行国际体系的破坏者、颠覆者？这是不言而喻的，相信国际社会的成员们心中自然有一杆秤。

作为最大的发展中国家和安理会常任理事国，中国积极践行联合国的宗旨目标，促进人类和平与发展事业。中国始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者和公共产品的提供者。

大家都可以看到，在美国退出伊核协议并不断对伊强化极限施压时，中国积极支持各方维护协议并充分发挥劝和促谈的作用；在美国退出《中导条约》并威胁重启核试验之时，中国加入了《武器贸易条约》；在美国挥舞关税大棒甚至威胁对世贸组织采取措施时，中国大幅削减负面清单内容，持续推进对外开放；在美国持续无理打压别国高科技企业时，中国提出《全球数据安全倡议》，确保网络空间的开放包容环境；在美国退出气候变化《巴黎协定》时，中国积极履行自身减排承诺，并提前实现碳排放下降目标。

中华民族有着重信守诺的优良传统。2015年，习近平主席在联合国成立70周年系列峰会上，旗帜鲜明地提出中国坚持继承和弘扬联合国宪章的宗旨和原则，构建以合作共赢为核心的新型国际关系，打造人类命运共同体，并宣布了支持联合国事业的一系列重大倡议和举措。这些承诺目前均已得到落实。中方将继续履行大国责任，强化与各方协调配合，坚定支持联合国的事业，支持联合国加强能力建设，更有效应对全球性挑战。

四、新冠疫情发生以来，您多次向维也纳国际组织和各国常驻代表介绍中国抗疫斗争和主张。结合常驻维也纳代表团相关工作，您认为国际社会是如何看待中国对全球抗疫所作贡献的？

答：疫情发生以来，在与维也纳各方接触的过程中，我深切地感受到，各方充分肯定中国的抗疫举措及成就，高度赞赏中国政府秉持“人民至上，生命至上”的理念推进国内抗疫斗争和全球抗疫合作，衷心认同中方为推进国际社会合作抗疫的行动和主张。在此过程中，各方对人类命运共同体的理念也有了更强烈的感触、更深入的思考，纷纷表达与中方深化合作、共同“抗疫”的强烈意愿。

国际原子能机构总干事格罗西表示，中方的200万美元抗疫物资捐赠具有重要的现实意义，中方应对疫情的经验更是值得各国借鉴。联合国工发组织总干事李勇表示，中国不仅是在维护本国人民的身体健康和生命安全，也是在为维护全球卫生安全作出贡献。欧佩克秘书长巴尔金多充分肯定中方在推进抗疫合作过程中展现的负责任和透明态度。欧安组织秘书长格雷明格表示，期待着与中方进一步探讨在疫情的危机时刻如何强化全球安全与稳定。

此外，许多国家大使也以不同方式对中国为全球抗击疫情及稳定全球产业链和供应链的努力表达赞赏和支持，重申与中方携手抗疫的坚定决心。不少国家大使还表示，美国在抗疫最紧要关头宣布退出世卫组织，承诺的许多抗疫援助口惠而实不至，这与中国坚定支持世卫组织发挥抗疫协调领导作用、并持续向国际社会提供抗疫援助和支持形成鲜明对比。

五、刚才您讲到维也纳是伊核问题全面协议达成的地方，我们也知道，您曾作为伊核问题全面协议中方谈判代表全程参与谈判，您如何评价当前伊核问题形势？

答：伊朗核问题全面协议是多边外交的重要成果，经过联合国安理会决议核可，得到国际社会大多数国家的支持，已成为国际核不扩散体系的关键要素。纵观全面协议谈判，要达成这么个协议艰辛程度超出想象。遗憾的是，自两年多前单方面宣布退出伊核协议以来，美国持续对伊朗极限施压、妄图彻底毁掉全面协议，这成为伊核局势持续紧张的根源，使全面协议退到生死存亡的悬崖边上。美国作为已退出协议的国家还试图单方面启动安理会对伊快速恢复制裁机制，遭到了国际社会强烈反对，在安理会仅得到一个国家的支持，连其盟友英国、法国和德国都明确反对美国做法。

这既说明，多边协议达成难、维护更难，同时也说明，对于一个大国来讲，树立信誉是一个漫长的过程，而透支信誉则只要很短的时间。美国在退出伊核协议后仍坚持单边主义，对国际协议谈一个、退一个，这样的国家哪还有什么国际信誉可言？这样下去，哪个国家还愿意跟美国谈判，哪个国家还敢跟美国签订协议？

维护全面协议有助于维护多边主义，维护以国际法为基础的国际秩序，维护中东地区和平与稳定。安理会第2231号决议的所有规定，包括解除武器禁运有关安排应得到坚定维护和切实履行。中国将同有关各方及国际社会一道，继续维护全面协议和安理会决议的权威性，维护多边主义，推动伊朗核问题的政治外交解决。

六、您从事多边外交近三十年，有哪些深刻的体会？请您介绍一下近年来中国向国际社会提供了哪些公共产品？

答：近三十年来，从纽约到日内瓦、再到维也纳，我感受最深刻的是中国在恢复联合国合法席位后角色的变化。三十年来，随着综合国力不断跃升，中国日益走近世界舞台中央，中国的国际角色也发生显著变化，对国际事务和多边治理经历了从参与者、支持者，到维护者、贡献者，甚至在一些领域成为引领者的过程。

同时，中国正在为国际社会提供越来越多、越来越重要的公共产品。一方面，中国从理念到实践都提供了国际公共产品。中国提出构建人类命运共同体理念，是中国对完善全球治理体系给出的可行方案，旨在建设一个持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。同时，中国树立双赢、多赢、共赢的新理念，提出共建“一带一路”倡议，同138个国家和30个国际组织签署200份共建“一带一路”合作文件，中国主导或牵头成立的亚投行等也受到世界、特别是发展中国家的欢迎，这些都是中国为推动世界发展贡献的公共产品。

另一方面，中国始终坚持走和平发展道路，坚持多边主义，维护国际体系、恪守国际义务，为国际社会提供了和平红利。中国坚持深化改革开放，支持经济全球化，推动国际贸易发展，为世界经济增长提供了发展红利。这本身就是中国给世界提供的重要公共产品。

桃李不言，下自成蹊。能否成为国际公共产品不是靠霸凌行径，更不靠武力征服，而要靠道义，靠公共产品本身的吸引力和感召力。说到底，还是要看这些国际公共产品能否为世界大变局注入的稳定性，为国际秩序贡献的正能量，为全球发展提供的新动力。我相信中国坚定站在历史正确的一边，中国的国际公共产品，必将受到越来越多的欢迎。

(责编：徐祥丽、杨牧)